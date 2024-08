DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 SILESIA: SI COMINCIA!

Siamo finalmente al via della diretta Diamond League 2024 Silesia, altra tappa del circuito del Diamante nella grande atletica: vale allora la pena ricordare cosa era successo lo scorso anno al Kamila Skolimowska Memorial di Chorzow, dove l’Italia aveva raccolto appena due podi. Era risultato medaglia d’argento Gianmarco Tamberi, che si era dovuto arrendere al grande rivale e amico Mutaz Barshim: il qatariota aveva saltato 2,36 vincendo la gara, mentre Gimbo si era fermato a 2,34 centrando comunque il primato stagionale, e precedendo Tobias Poyte solo per il minor numero di errori nel corso della competizione.

La diretta Diamond League Silesia ci aveva poi consegnato il terzo posto di Sara Fantini nel lancio del martello, con 72,96: lontane le due statunitensi Brooke Andersen e Janee’ Kassanavoid che avevano occupato le prime due posizioni sul podio, infine possiamo citare il fatto che Akani Simbine e Sha’Carri Richardson avevano vinto le due prove dei 100 metri, battendo rispettivamente Fred Kerley e Shericka Jackson. Adesso possiamo metterci comodi e lasciare la parola a pista e pedana perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta Diamond League 2024 Silesia sta realmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIAMOND LEAGUE 2024 SILESIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE GARE

La buona notizia che riguarda la diretta tv della Diamond League 2024 Silesia è che questo appuntamento con l’atletica mondiale sarà in chiaro: a partire dalle ore 16:15 infatti l’evento sarà trasmesso da Rai Tre, che ovviamente sarà accessibile anche in mobilità tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play. L’alternativa per la diretta Diamond League 2024 Silesia è quella della televisione satellitare, qui la diretta streaming video sarà garantita senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DIAMOND LEAGUE 2024 SILESIA

DIAMOND LEAGUE 2024 SILESIA: I PROTAGONISTI

Mentre aspettiamo l’inizio della diretta Diamond League 2024 Silesia, facciamo una breve considerazione su chi sarà protagonista nel meeting di questo pomeriggio a Chorzow. Abbiamo parlato degli italiani e sicuramente Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sono due nomi di spicco: il primo sui 100 metri si dovrà confrontare con Kishane Thompson e Fred Kerley che sono stati argento e bronzo alle Olimpiadi (assente invece l’oro Noah Lyles, come noto colpito dal Covid), mentre Gimbo avrà come principale avversario l’oro di Parigi Hamish Kerr, ma anche il sempre temibile sudcoreano Sang-Hyeok Woo.

Per Leonardo Fabbri la sfida nel getto del peso sarà tostissima: alla diretta Diamond League 2024 Silesia sono infatti presenti Ryan Crouser e Joe Kovacs, i due statunitensi che hanno vinto medaglia d’oro e argento alle Olimpiadi di Parigi; poi grande protagonista sarà Femke Bol che corre i 400 ostacoli, per l’olandese grande concorrenza anche se purtroppo a Chorzow mancherà la campionessa olimpica Sydney McLaughlin. Ora, non ci resta che scoprire quello che davvero succederà nel corso della diretta Diamond League 2024 Silesia, tra poco infatti sarà già tempo di lasciar parlare questi straordinari protagonisti nella tappa del Diamante, per la grande atletica mondiale. (agg. di Claudio Franceschini)

DIAMOND LEAGUE 2024 SILESIA: TANTI ITALIANI AL VIA!

La diretta Diamond League 2024 Silesia rappresenta un altro grande appuntamento con l’atletica mondiale: appena dopo la tappa di Losanna, il circuito del Diamante si ferma a Chorzow, dunque in Polonia, una città che sarà sempre importante per l’Italia che lo scorso anno ha vinto qui i Giochi Europei a squadre, un grande risultato che ha confermato gli esiti delle Olimpiadi di Tokyo e ci ha idealmente lanciato verso Parigi, dove il bilancio è stato tutto sommato positivo anche se forse qualche medaglia in più avremmo potuto ottenerla.

Sia come sia, adesso vivremo la diretta Diamond League 2024 Silesia e sicuramente le aspettative non mancheranno: tanto per cominciare sono iscritti dieci italiani, tra questi anche Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi che alle ultime Olimpiadi, sia pure in modo diverso, non sono riusciti a prendersi la medaglia. Vedremo dunque cosa succederà nel corso della diretta Diamond League 2024 Silesia, ma prima che le gare prendano il via dobbiamo ovviamente fare un focus sui nostri rappresentanti che gareggeranno questa sera a Chorzow così come sulle principali gare che animeranno il programma dell’evento.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 SILESIA: ITALIANI E PROGRAMMA

Nel presentare la diretta Diamond League 2024 Silesia abbiamo già detto di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi: i 100 metri maschili sono in programma alle ore 15:41, sarà presente anche Chituru Ali ma la gara non fa parte del circuito del Diamante, come del resto quella dei 110 ostacoli che ospiterà Lorenzo Simonelli. Il salto in alto maschile prenderà il via alle ore 14:33 e insieme a Tamberi ci sarà Stefano Sottile, che alle Olimpiadi di Parigi ha fatto davvero benissimo e ha avvicinato il podio, chiudendo con un ottimo quarto posto. Arriviamo poi alla prima gara in programma che è quella del lancio del martello, una competizione che sarà mista e che al via avrà Sara Fantini, ancora campionessa europea in carica.

Nella diretta Diamond League 2024 Silesia si passa poi alla gara dei 200 metri con la presenza del nostro Fausto Desalu, mentre Leonardo Fabbri compete ovviamente nel getto del peso; infine per la diretta Diamond League 2024 Silesia bisogna citare l’ultima italiana al via, che è Dariya Derkach impegnata nel salto triplo femminile. Non ci resta che scoprire cosa succederà in pista e pedana…