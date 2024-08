DIRETTA ELIA VIVIANI OMNIUM STREAMING: PER IL TRIS (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 8 AGOSTO)

Oggi giovedì 8 agosto è il giorno di uno dei più amati campioni Azzurri alle Olimpiadi Parigi 2024, infatti potremo seguire la diretta Elia Viviani nell’Omnium maschile per quanto riguarda il ciclismo su pista presso il velodromo di Saint Quentin en Yvelines. Il veronese non ha bisogno di presentazioni: tanti successi su strada e ancora di più su pista, con le soddisfazioni olimpiche giunte proprio nell’Omnium soprattutto grazie al leggendario oro di Rio de Janeiro 2016, ma senza dimenticare che Elia Viviani si è confermato sul podio anche con il terzo posto di Tokyo e allora adesso l’obiettivo è la terza edizione consecutiva dei Giochi sul podio.

L’Omnium è una gara molto particolare del ciclismo su pista, perché è la somma di quattro specialità differenti: la diretta Elia Viviani nell’Omnium maschile comincerà dunque già alle ore 17.00 con lo Scratch, seguito alle ore 17.38 dalla corsa a tempo, alle ore 18.25 dalla corsa ad eliminazione ed infine alle ore 19.27 dalla conclusiva e quindi decisiva corsa a punti, con una classifica finale che sarà la somma dei punteggi guadagnati in ogni singola prova. Sarà dunque un pomeriggio molto lungo per il veronese e per tutti i suoi avversari, ma non vediamo l’ora di seguire la diretta Elia Viviani nell’Omnium maschile…

ELIA VIVIANI OMNIUM IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Elia Viviani nell’Omnium sarà come abbiamo visto piuttosto lunga, di conseguenza in chiaro potrebbe anche dividersi fra Rai Sport (canale 58) e Rai Due a seconda anche del calendario delle altre gare, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta pure per la diretta streaming video, con sito e app di Rai Play che sono gratis per tutti mentre l’abbonamento è necessario per la piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ELIA VIVIANI OMNIUM OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ELIA VIVIANI OMNIUM: IL CONTESTO

Presentando la diretta Elia Viviani dobbiamo dire che l’Omnium è cambiato durante la carriera del campione veronese, che ai tempi di Rio 2016 si prese la medaglia d’oro al termine di una gara che era ai tempi ancora composta addirittura da sei specialità diverse, una sorta di “decathlon” del ciclismo su pista, su due giorni diversi. Già a Tokyo si era passati al format attuale con quattro prove ma tutte in una sola giornata, per Elia Viviani e per i suoi avversari una delle caratteristiche fondamentali dovrà essere quindi la tenuta sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale.

Ci sono poi comprensibilmente prove più favorevoli di altre, ad esempio in genere Elia Viviani ha uno dei propri punti di forza nella corsa ad eliminazione. La concorrenza sarà molto agguerrita, a cominciare dal padrone di casa francese Benjamin Thomas e molti altri nomi noti, magari anche per l’attività su strada come ad esempio il colombiano Fernando Gaviria e il britannico Ethan Hayter. Di certo sarà una giornata lunga, ma siamo altrettanto certi del fatto che pochi possono rivaleggiare con Elia Viviani in termini di esperienza e di padronanza della corsa nel suo complesso, un motivo in più per seguire con la massima attenzione nelle prossime ore la tanto attesa diretta Elia Viviani nell’Omnium maschile.