DIRETTA FINALE STAFFETTA 4X100 SL STREAMING VIDEO: ITALIA PER IL PODIO (OGGI 27 LUGLIO)

La prima giornata del nuoto alle Olimpiadi Parigi 2024 culminerà con la diretta finale staffetta 4×100 sl, sia perché saremo in ordine cronologico alla chiusura della sessione, sia perché l’Italia sarà in gara. Le batterie ci dicono che c’è stato un pizzico di fortuna, sotto forma di ottavo miglior tempo sia tra gli uomini sia per le donne, ma per prima cosa ecco il programma, che prevederà la finale femminile alle ore 21.34 e poi subito dopo quella maschile, da programma alle ore 21.44.

In verità saranno proprio gli uomini ad avere le maggiori speranze nella diretta finale staffetta 4×100 sl, perché nelle batterie abbiamo tenuto a riposo Alessandro Miressi e Thomas Ceccon, quindi ci possiamo aspettare significativi miglioramenti per il nostro quartetto, che a Tokyo scrisse la storia con una leggendaria medaglia d’argento, la prima di sempre nella staffetta veloce dello stile libero. Menzione d’onore per Manuel Frigo, che con la sua frazione ha evitato una bruciante eliminazione, mentre il quarto uomo dovrebbe essere Lorenzo Zazzeri, per provare a sognare nella diretta finale staffetta 4×100 sl.

COME VEDERE LA DIRETTA FINALE STAFFETTA 4X100 SL, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

In serata si incrociano le sessioni decisive di nuoto e scherma, indicativamente in chiaro la diretta tv finale staffetta 4×100 sl dovrebbe essere su Rai Due, ma in caso di necessità c’è anche Rai Sport, oltre naturalmente alla diretta streaming video di Rai Play tramite sito o applicazione. Ecco poi i canali di Eurosport, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA FINALE STAFFETTA 4X100 SL: LE PROSPETTIVE DELL’ITALIA

Mentre si avvicina la diretta finale staffetta 4×100 sl, ecco che le prospettive dell’Italia dovrebbero essere differenti pur partendo in entrambi i casi dall’ottavo posto. Sofia Morini, Chiara Tarantino, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci hanno già ottenuto l’obiettivo fondamentale per le nostre ragazze, cioè esserci fra le migliori otto del mondo. Adesso l’Italia non è certamente tra le favorite per il podio, ma si potrà sognare a mente sgombra, cercando il migliore piazzamento possibile.

Tra gli uomini ci servirà invece voltare pagina se vorremo provare a difendere il podio di Tokyo – e anche quello dei Mondiali di Fukuoka – nella diretta finale staffetta 4×100 sl. Certamente ci aiuteranno gli inserimenti di Ceccon e Miressi (che rischio aver fatto riposare entrambi, abbiamo rischiato una atroce beffa), ma pure altre Nazionali hanno fatto calcoli, ad esempio gli Stati Uniti che sono stati quarti ma sulla carta dovrebbero essere i principali favoriti per conquistare la medaglia d’oro.