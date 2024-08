DIRETTA ITALIA FINALE STAFFETTA 4X400 MISTA STREAMING: QUALI AMBIZIONI? (OLIMPIADI PARIGI 2024 3 AGOSTO)

La gara più recente nel programma dell’atletica leggera in pista ci porta un tocco d’azzurro: la diretta Italia nella finale staffetta 4×400 mista ci darà appuntamento allo Stade de France di Saint Denis alle ore 20.55 di stasera, sabato 3 agosto. Si tratta di uno dei primi titoli da assegnare per la regina degli sport alle Olimpiadi Parigi 2024, parliamo di una staffetta 4×400 quindi ogni atleta deve correre per un giro completo di pista, ma la particolarità è che due frazioni sono maschili e le altre due invece femminili.

Diretta Dariya Derkach/ Finale salto triplo donne streaming video Rai (Olimpiadi Parigi 2024, 3 agosto)

Il quartetto dell’Italia dovrebbe essere composto da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione: siamo argento europeo in carica, naturalmente ai Giochi Olimpici la battaglia è ben più intensa ma il primo obiettivo è già stato raggiunto, cioè evidentemente la qualificazione per la finale con il terzo tempo nella nostra semifinale in 3’11”59, poi staremo a vedere che cosa potrà succedere in questa gara così particolare. Una cosa è certa: seguiremo con la massima attenzione la diretta Italia nella finale staffetta 4×400 mista…

Diretta Leonardo Fabbri Zane Weir/ Finale getto del peso streaming video Rai (Olimpiadi Parigi 2024 3 agosto)

ITALIA FINALE STAFFETTA 4X400 MISTA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Naturalmente parlare della diretta tv Italia finale staffetta 4×400 mista significa indicare la visione della sessione serale di atletica leggera, che troverà ampio spazio su Rai Due o in alternativa almeno su Rai Sport, oltre che sui canali di Eurosport per gli abbonati. Quanto alla diretta streaming video sarà come sempre disponibile tramite la piattaforma Discovery Plus, oppure con sito o app di Rai Play per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SALTO TRIPLO OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ITALIA FINALE STAFFETTA 4X400 MISTA: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare meglio la diretta Italia nella finale staffetta 4×400 mista, dobbiamo dire che sono favoriti d’obbligo gli Stati Uniti, che addirittura si sono presi il lusso di migliorare il record del Mondo in 3’07”41 già in semifinale – certo, va detto che la storia della staffetta 4×400 mista è breve e quindi non è così straordinario migliorarsi man mano, però un record del Mondo in batteria è comunque un fattore che merita di essere evidenziato come merita.

Chituru Ali, chi è la freccia azzurra dei 100 metri/ Adozione, amicizia con Marcell Jacobs e fidanzata

La diretta Italia nella finale staffetta 4×400 mista vede davvero tanta Europa, perché a parte gli Usa e la Giamaica le altre sei finaliste sono gli Azzurri e poi Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Polonia. Delusione per l’Irlanda, campionessa europea in carica ma fuori dalla finale olimpica: questo ci dice che il livello di competitività è davvero molto alto, che cosa potrà succedere questa sera nella finale?