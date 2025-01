DIRETTA ITALIA SPAGNA: ESORDI AMARI

Verso la diretta Italia Spagna nella Kings League World Cup 2025, dobbiamo purtroppo ricordare che per entrambe le Nazionali è stato amaro l’esordio nella manifestazione che ospitiamo proprio noi in Italia. Abbiamo citato la sconfitta per 3-1 il giorno di Capodanno contro il Giappone, quando l’unico gol degli Azzurri fu segnato da Gianmarco Tocco, un personaggio dei social media più noto con il nome di Blur. Il suo gol al 35’ minuto di gioco aveva permesso all’Italia di accorciare le distanze dopo i primi due gol del Giappone, ma subito dopo i nipponici hanno calato il tris e sono finite le speranze di rimonta.

Per la Spagna invece c’era stata la sconfitta per 4-2 contro l’Argentina: anche per gli iberici è stata una partita sempre all’inseguimento, con i gol di De la Mata e di David Cánovas Martínez, in arte TheGrefg, che non sono serviti ad evitare la sconfitta contro gli scatenati sudamericani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA SPAGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Avremo oggi una diretta Italia Spagna in tv grazie ai canali di Sky Sport, inoltre saranno davvero numerose le possibilità per seguire invece sulle varie piattaforme la diretta Italia Spagna in streaming video, naturalmente su Sky Go e Now TV, ma anche grazie al canale ufficiale YouTube (che trovate embeddato qui sotto), ed inoltre con i profili ufficiali della Kings League World Cup 2025 su vari social, in particolare X e Twitch.



A UN BIVIO PER LA KINGS LEAGUE WORLD CUP

Con la diretta Italia Spagna oggi, venerdì 3 gennaio, ci sarà già un momento fondamentale per gli Azzurri nella Kings League World Cup 2025 al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano. Questo torneo può essere definito come il Mondiale della Kings League, il format creato fra gli altri da Gerard Piqué e che comprende anche l’attività di club. Non potevano però mancare le Nazionali e allora ecco questo “Mondiale”,che però non è partito bene per gli Azzurri e gli iberici, tanto che con la diretta Italia Spagna siamo già alla metaforica ultima spiaggia.

Infatti nel primo turno l’Italia ha perso per 3-1 contro il Giappone mentre la Spagna ha ceduto per 4-2 nella partita contro l’Argentina, per cui le due formazioni europee sono finite in quello che potremmo definire il tabellone dei perdenti: due turni da superare per essere ripescati ai quarti, ma chi perde è eliminato, quindi oggi siamo già a una partita da dentro o fuori. L’appuntamento sarà alle ore 17.00, quando prenderà il via l’attesa diretta Italia Spagna…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Italia Spagna alla Kings League World Cup 2025, o almeno alcuni dei protagonisti più attesi. I tre ex calciatori professionistici degli Azzurri sono il portiere Emiliano Viviano, il difensore Leonardo Bonucci e l’attaccante Francesco Caputo.

I primi due mancavano contro il Giappone, quindi oggi i loro innesti potrebbero essere fondamentali per il commissario tecnico Mauro Micheli ed avere in questo modo più speranze contro la Spagna del c.t. Dani Romo, che tra i giocatori di spicco vanta invece in particolare Javier Espinosa e Alberto de la Bella.