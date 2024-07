Video/ Napoli Mantova (3-0) gol e highlights: rete e assist per Cheddira! (Amichevole 20 luglio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NAPOLI MANTOVA: LA SINTESI

Allo stadio Arena di Carciato, frazione di Dimaro Folgarida, il Napoli vince con un netto 3 a 0 contro il Mantova nella seconda amichevole sotto la guida del nuovo allenatore Antonio Conte con tanti sorrisi ma con anche almeno punto di domanda come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli azzurri partono con il cosiddetto coltello tra i denti ed il loro atteggiamento porta subito i frutti sperati a giudare dalla rete del vantaggio siglata da Lindstrom immediatamente al 4′, sfruttando nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno di squadra Politano.

Il raddoppio arriva quindi già al 10′ con la giocata vincente firmata da Spinazzola, il quale non si lascia pregare due volte da Cheddira per la gioia dei tifosi. Proprio lo stesso Cheddira completa il tris segnando pure lui una rete senza indugio al 16′, approfittando molto bene di un rimpallo favorevole sugli sviluppi di un calio d’angolo. Gli uomini di mister Possanzini non demordono e rimangono lucidi per suonare la carica al 35′ tramite il palo centrato da Mancuso, complice la parata decisiva compiuta da Caprile.

Sul fronte opposto Cheddira cerca la doppietta sventata da una deviazione in corner al 38′ ed i biancobandati si rivedeono invece con un tiro di Fiori che sfiora l’incrocio dei pali al 42′. Nel secondo tempo il tecnico Conte decide di modificare completamente il proprio undici da schierare in campo e tra i volti nuovi spicca in particolare quello di Giovanni Simeone, che non inquadra lo specchio della porta al 50′.

Nel finale lo stesso attaccante argentino si ripropone in attacco pure al 61′ sebbene qualche istante più tardi, precisamente al 63′, venga richiamato in panchina venendo sostituito da Ambrosino a causa di un infortunio riportato all’inguine in seguito ad un controllo all’altezza della metà campo. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Luca Zufferli, proveniente dalla sezione di Udine, ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Redolfi al 13′ tra le file del Mantova.

