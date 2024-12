DIRETTA PARMA MONZA, SFIDA EQUILIBRATA

Il più classico dei “si salvi chi può” quello della diretta Parma Monza, match valido per la 18esima giornata di campionato che vede due formazioni rispettivamente a 15 e 10 punti. Inutile dire che in questa sfida ci si gioca tantissimo in questa sabato 28 dicembre 2024 alle ore 15:00. I crociati dovranno dimenticare la sconfitta più larga subita in questa Serie A vale a dire il 5-0 dalla Roma. Si è trattato del terzo ko di fila per il Parma che precedentemente, seppur andando a segno entrambe le volte, avevano perso con Inter e Verona. Il Monza invece si è arresa nell’ultimo turno alla Juventus a testa alta, in un 2-1 lottato. Risultato che si è verificato per la terza volta di fila dopo quelli con Udinese e Lecce. La partita coi bianconeri è costata la panchina a Nesta, sostituito da Bocchetti. Una partita drammatica per il Monza che è costretto da subito a cambiare rotta se non vuole condannarsi alla retrocessione. Vedremo se il nuovo allenatore riuscirà nell’impresa, è quello di cui spera anche Adriano Galliani.

DOVE VEDERE DIRETTA PARMA MONZA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Parma Monza l’unica soluzione che avete sarà quella di abbonarvi a DAZN. La diretta streaming invece sarà visibile come di consueto sull’applicazione scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA MONZA

Il Parma sceglierà questi undici per il 4-2-3-1 di giornata. Tra i pali Suzuku, difeso da Hainaut, Balogh, Leoni e infine Coulibaly, A centrocampo la coppia Sohm-Camara mentre sulla trequarti Man, Hernani e Cancellieri. Unica punta Bonny.

Il Monza invece replicherà con l’assetto tattico 3-4-2-1. In porta Turati, pacchetto arretrato composto da D’Ambrosio, Marì e Carboni. Sugli esterni Birindelli e Kyriakopoulos con Bondo e Bianco in cabina di regia. Davanti Caprari e Maldini con Mota Carvalho punta.

LE QUOTE DI PARMA MONZA

Chi parte favorito? Secondo i bookmakers, la bilancia pende dalla parte dei padroni di casa a 2.30 contro i 2.90 della vittoria ospite e la X tra Parma Monza a 3.50. Entrambe le squadre a segno a 1.62, No Gol più alto a 2.20.