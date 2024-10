DIRETTA PONTEDERA ENTELLA, LA VIRTUS SOGNA LA VETTA

La diretta Pontedera Entella, in programma domenica 27 ottobre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Ettore Mannucci valida per l’undicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025, vede in campo due squadre abbastanza lontane in classifica. I padroni di casa del Pontedera si trovano infatti al quattordicesimo posto con appena dieci punti guadagnati fino a questo momento mentre gli ospiti dell’Entella sono stati in grado di raggiungere la terza posizione collezionando ben 21 punti, gli stessi della Ternana seconda solo per una migliore differenza reti.

Dopo qualche sconfitta di troppo, i toscani sono riusciti a ritrovare il successo nello scorso turno in trasferta contro il Gubbio e vorrebbero ottenere un altro risultato positivo così da allontanarsi dalla zona retrocessione. Per la Virtus invece la vittoria garantirebbe la vetta solitaria del girone sempre che Pescara e Ternana perdano nel corso di questo weekend. L’arbitro selezionato per questo match è il signor Gianluca Grasso, proveniente dalla sezione AIA di Ariano Irpino, che potrà contare sull’apporto fornito dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo ed Andrea Romagnoli di Albano Laziale, oltre al quarto uomo Bruno Spina di Barletta.

DIRETTA PONTEDERA ENTELLA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Al fine di vedere la diretta Pontedera Entella dell’undicesima giornata del girone A sarà necessario possedere un abbonamento valido a Now oppure a Sky, che detengono i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C per il campionato di Serie C nella stagione 2024/2025. Sintonizzando il proprio televisore su NOW TV oppure sul canale Sky Sport 257 sarà quindi possibile seguire la partita che sarà trasmessa pure in streaming tramite il servizio di Sky Go.

DIRETTA PONTEDERA ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di capire quali saranno le scelte effettuate dai due allenatori nelle probabili formazioni della diretta Pontedera Entella in programma per domenica pomeriggio. Dopo il successo esterno ottenuto sul campo del Gubbio, è facile ipotizzare che mister Leonardo Menichini per i suoi granata scelga di impiegare ancora una volta il 3-5-2 come modulo e dunque affidarsi a Ianesi e Corona come coppia d’attacco, Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra ed Ambrosini a centrocampo mentre la retroguardia sarà costituita da Cerretti, Guidi e Pretato davanti al portiere Tantalocchi.

Nonostante il pareggio un po’ inaspettato maturato contro la Vis Pesaro, mister Fabio Gallo dovrebbe schierare i Diavoli Neri con uno speculare 3-5-2: tra i pali ci sarà Siaulys, Parodi, Tiritiello e Marconi in difesa, Lipani, Franzoni e Di Noia nel mezzo tra Tomaselli e Di Mario mentre il reparto avanzato sarà formato dal duo Guiu-Castelli.

DIRETTA PONTEDERA ENTELLA, LE QUOTE

Proviamo infine a dare un’occhiata a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al pronostico per il risultato finale della diretta Pontedera Entella valida per l’undicesima giornata di Serie C. Per Sisal, Goldbet, Lottomatica ed anche per Betflag, la Virtus parte senza dubbio come favorita per ottenere il successo visto che il 2 viene pagato ad appena 2.05. I granata hanno dunque meno chances di aggiudicarsi i tre punti, con l’1 quotato a 3.80, mentre c’è qualche speranza in più perchè il match si concluda con un pareggio, dato che l’ex è pagato a 2.80.