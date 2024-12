DIRETTA LUMEZZANE VIRTUS VERONA, TESTA A TESTA

Decisamente breve ma anche significativa è la storia che ci accompagna verso la diretta Lumezzane Virtus Verona, perché gli unici tre precedenti ufficiali sono i due dello scorso campionato più la partita d’andata della stagione in corso, quindi con indicazioni molto valide per l’attualità.

Questi numeri ci parlano di un dominio totale della formazione bresciana, con tre vittorie del Lumezzane su altrettante partite giocate: nello scorso campionato 0-2 esterno sul campo della Virtus Verona sabato 18 novembre 2023 e 3-1 casalingo al ritorno, giocato a Lumezzane sabato 23 marzo 2024; infine c’è naturalmente la partita d’andata di domenica 25 agosto scorso, con un altro successo esterno el Lumezzane, stavolta per 0-1. La firma sul tris di vittorie consecutive è stata di Orazio Pannitteri, con il gol segnato dal numero 77 degli ospiti lombardi al 19’ minuto di gioco presso lo stadio Gavagnin-Nocin. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA LUMEZZANE VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere diretta Lumezzane Virtus Verona, dovrete necessariamente essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky Sport. Se preferite invece la diretta streaming potrete scaricare l’applicazione chiamata Sky Go.

METÀ CLASSIFICA

Le due squadre stanno rincorrendo i tre punti che cominciano a mancare da troppo tempo. La diretta Lumezzane Virtus Verona, in programma sabato 21 dicembre 2024 alle ore 15:00, si disputerà allo stadio Tullio Saleri. I padroni di casa nelle ultime cinque partite hanno pareggiato con tre esiti diversi l’uno dall’altra: 2-2 col Caldiero Terme, 0-0 contro il Novara e 1-1 con la Pro Patria. Contro FeralpiSalò e Padova invece si sono concluse con due ko.

La Virtus ha fatto ancora peggio dato che di sconfitte ne conta ben tre, una in più dei rivali nello stesso periodo. Contro la squadra di Verona hanno avuto la meglio Pergolettese, Vicenza e Albinoleffe. Pari con Pro Patria e Giana Erminio.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE VIRTUS VERONA

Questo è il paragrafo relativo alle probabili formazioni Lumezzane Virtus Verona. I padroni di casa si disporranno secondo il 4-3-3 con Filigheddu in porta, protetto da Deratti, Pogliano, Dalmazzi e Pagliari. A centrocampo Tenkorang, Taugourdeau e Moscati. In attacco Ferro, Monachello e Iori.

La Virtus Verona risponde con l’assetto tattico 3-5-2 con Alfonso tra i pali, difeso da Calabrese, Catena e Rigo. Agiranno da esterni Daffara e Rispoli con Metilika, Mehic e Toffanin. Il duo offensivo sarà invece Gomez e Contini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUMEZZANE VIRTUS VERONA

Infine eccoci con l’analisi alle quote per le scommesse Lumezzane Virtus Verona. La squadra favorita per questa gara è quella di casa a 2.05 mentre il 2 fisso viene messo a lavagna a 3.55. Il pari è a 3.05. Il Gol vale 2.00 mentre il No Gol ospite a 1.64. Over e Under 2.5 a 2.25 e 1.50.