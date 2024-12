DIRETTA SANTA MESSA NATALE 2024 SU CANALE 5: INFO VIDEO STREAMING, L’ATTESA PER IL MESSAGGIO DEL PAPA

In mancanza di alternative all’esperienza diretta dell’Eucaristia per la nascita di Cristo, la Chiesa come sempre concede la possibilità di seguire in tv la diretta Santa Messa di Natale (così come tutti gli altri giorni dell’anno, ndr): da Canale 5 a Rai 1 fino a Tv2000, per la Santa Messa del giorno di Natale l’offerta è addirittura triplice, con annessa diretta video streaming compresa. Un accordo tra i vari canali permette di avere con orari sfalsati i collegamenti con le singole parrocchie che consentono la messa in diretta della celebrazione eucaristica: si parte alle ore 10 con la Santa Messa del giorno su Canale 5, mentre alle 11 è la volta di Rai 1, così da collegarsi poi a mezzogiorno in eurovisione con il Vaticano per la Benedizione Urbi et Orbi di Natale 2024 dalla Loggia centrale di San Pietro.

Rimasta ancora “segreta” la location della diretta Santa Messa di Natale su Canale 5 (compreso il celebrante, ndr), è possibile seguire l’intera celebrazione a partire dalle 10 con la diretta tv sulla rete ammiraglia Mediaset, o anche il collegamento live video streaming sull’app Mediaset Infinity (oltre ovviamente al canale online Mediaset Infinity-Canale 5). Dopo le celebrazioni della Vigilia con la Santa Messa in Vaticano, l’apertura della Porta Santa ha dato il via ufficiale al Giubileo 2025: nei prossimi giorni saranno aperte le altre Porte Sante nelle Basiliche Papali, con in più l’eccezionalità della cerimonia di apertura della Porta Santa anche nel Carcere di Rebibbia, con Papa Francesco nella giornata di domani Santo Stefano.

LE LETTURE DELLA DIRETTA SANTA MESSA DEL GIORNO DI NATALE E IL COMMENTO AL VANGELO DI RATZINGER

In attesa dunque del messaggio che Papa Francesco leggerà in diretta tv e video streaming mondiale (su Canale 5 e Rai 1 in Italia dalle ore 12), i fedeli impossibilitati a recarsi in parrocchia per la Santa Messa di Natale (ricordiamo che la celebrazione della Natività può essere svolta in tre momenti, Messa della Vigilia, dell’Aurora e appunto del Giorno) potranno seguire in tv e sul web tutti i passaggi della cerimonia eucaristica incentrata sulla nascita del Signore.

Il messale della CEI per la Santa Messa del giorno di Natale si fonda sul Vangelo di San Giovanni legato all’annuncio del “Verbo che si è fatto carne”, uno dei passaggi più alti e importanti dell’intero Nuovo Testamento: dopo infatti la Prima Lettura tratta dal profeta Isaia sulla venuta del Signore per la salvezza dell’umanità, e dopo la Seconda Lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei sull’eredità del Figlio di Dio nel mondo, il Vangelo della Santa Messa si fonda sul racconto molto “filosofico” di San Giovanni Apostolo sulla venuta del “Verbo” nel mondo facendosi carne in Gesù Cristo.

Come spiegava il Santo Padre Benedetto XVI nel messaggio Urbi et Orbi di Natale 2010, il Vangelo di Giovanni nella Santa Messa di Natale è il fulcro della rivelazione cristiana, culmine del “paradosso” di vedere “la parola” e la “carne” uniti in un solo Essere. «Come può la Parola eterna e onnipotente diventare un uomo fragile e mortale?», si chiedeva Papa Ratzinger commentando la Santa Messa del Giorno di Natale. La vera risposta che la Chiesa dà da oltre due millenni a questa parte è una e una sola: è nell’Amore che è possibile la “fusione” di Verbo e carne, è nell’essere amato e nell’amare che è possibile testimoniare la forma più alta di perfezione, ovvero Gesù, nato, morto e risorto dalla morte per liberare l’umanità proprio “per amore”.