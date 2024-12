LA NASCITA DI GESÙ E L’APERTURA DELLA PORTA SANTA: LA VIGILIA DI NATALE CON PAPA FRANCESCO, INFO DIRETTA VIDEO STREAMING E TV

L’apertura della Porta Santa e poi la diretta della Santa Messa della Vigilia di Natale 2024: Papa Francesco si appresta a celebrare i riti della Natività in questo particolare 24 dicembre 2024, primo giorno ufficiale del Giubileo 2025 dedicato alla speranza di Cristo. Si parte dunque oggi alle ore 18.30 con la preghiera di preparazione in Basilica di San Pietro, prodromo del rito di apertura della Porta Santa presieduto da Papa Francesco, con immediatamente successiva la celebrazione eucaristica della Santa Messa della notte di Natale 2024.

Appuntamento come sempre da seguire in diretta tv e video streaming con molteplici canali a disposizione: la diretta completa del Natale del Signore con Papa Francesco è offerta da Rai 1 e da Tv2000, mentre il collegamento live in video streaming è garantito dall’app RaiPlay, dal portale online Rai1-RaiPlay e ovviamente dalla diretta live del canale YouTube di Vatican News (qui a fondo pagina, ndr).

«Vi annuncio con grande gioia, oggi è nato per voi un Salvatore Cristo Signore», così il Vangelo della Santa Messa della Vigilia di Natale tratto da San Luca rende a pieno titolo l’annunciazione al mondo della venuta del vero Salvatore, colui che non solo promette la speranza ma che la incarna dall’origine dei tempi. «Mentre l’imperatore conta gli abitanti del mondo, Dio vi entra quasi di nascosto; mentre chi comanda cerca di assurgere tra i grandi della storia, il Re della storia sceglie la via della piccolezza», così Papa Francesco nell’aprire l’omelia della Santa Messa della notte dello scorso anno, anticipando la Benedizione Urbi et Orbi del giorno di Natale (in programma domani a mezzogiorno, sempre in Vaticano). La speranza nella “piccolezza” per un Bene ultimo più “grande”, ovvero il compimento del proprio destino: questo “promette” la venuta del Signore e questo si celebra oggi con la Santa Messa della Vigilia, unita all’apertura ufficiale dell’Anno Santo 2025.

DIRETTA SANTA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE IN STREAMING VIDEO: LA SPERANZA CRISTIANA È GIÀ UNA CERTEZZA

«Speriamo dai…»: comunemente utilizziamo il concetto della speranza per definire qualcosa che vorremmo ma che non siamo così certi che possa avvenire. Un grande sentimento di cuore che si “scontra” con una realtà “cattiva” e “contraria”: ecco, la venuta di quel piccolo Bambinello più di duemila anni fa ha rivoluzionato (anche) il concetto di speranza per la storia dell’umanità. La speranza di una vita eterna, di un Bene ultimo comune per tutti, l’amore integrale che possa accogliere l’interezza della nostra persona: tutti insieme in un’unica venuta, quella di Gesù nella notte del Santo Natale, annunciando al mondo che la speranza di felicità non solo è possibile ma è già avvenuta nella storia terrena del Cristo.

La vita, le opere, i miracoli, l’insegnamento, la Passione con morte in croce e la Resurrezione in Cielo: nel Santo Natale in potenza c’è già tutto in quella mangiatoia, con il mondo intero che assiste al miracolo della vita eterna che si “carne” per salvare il singolo cuore di ciascuno di noi. Nella Santa Messa della Vigilia di Natale Papa Francesco aprirà la Porta Santa per dar vita al Giubileo ordinario dedicato alla speranza: una speranza cristiana, per l’appunto, che promette di liberare l’umanità da male e peccato non come “utopia” finale ma in forza del fatto che all’origine vi è già una certezza. Il Figlio di Dio nasce per noi, per liberare il mondo e per condurci alla vita eterna, con l’anticipo di quel “centuplo quaggiù” che rende la vita cristiana degna di essere vissuta non solo in vista del Paradiso post-terreno. Come ha spiegato ancora Papa Francesco nella penultima Udienza Generale prima di Natale, l’Avvento è il momento dell’anno che invita a prepararci ad «accogliere Gesù senza riserve, in quanto Egli è la nostra speranza». Qui il libretto della Santa Messa della Vigilia di Natale con Papa Francesco

PRIMA DELLA MESSA L’INIZIO UFFICIALE DEL GIUBILEO 2025: PAPA FRANCESCO APRE LA PORTA SANTA IN SAN PIETRO

Come già anticipato, non sarà una Santa Messa della Vigilia di Natale come altre quella prevista questa sera nella Basilica simbolo della cristianità: dalle ore 18.30 in poi Papa Francesco presiederà l’Apertura della Porta Santa dando così il via ufficiale al Giubileo Ordinario della Speranza che si esaurirà il prossimo 6 gennaio 2026 con la cerimonia di chiusura, sempre in San Pietro. Una preghiera di preparazione, accompagnata dai canti del coro del Vaticano, introdurrà il rito della Porta Santa aperta per l’Anno Santo (gesto che viene poi ripetuto anche nelle altre Basiliche papali da qui ai primi di gennaio, coinvolgendo Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura e San Giovanni in Laterano).

Oltre ai presenti in Cattedrale, sarà possibile seguire l’intero rito di Apertura del Giubileo 2025 – e la successiva Santa Messa con Papa Francesco – con i maxischermo dislocati in tutta la piazza del Colonnato: non sono previsti biglietti a pagamento ma solo un’iscrizione tramite il Portale del sito Giubileo, disponibile a questo link (fino ad esaurimento posti). Il Giubileo dedicato quest’anno alla Speranza cristiana è un Anno Santo “particolare” indetto dalla Chiesa per la prima volta da Papa Bonifacio VIII nel 1300 come forma di testimonianza della santità di Dio in cui chiedere perdono e remissione da tutti i peccati. Per l’intero anno, con i pellegrinaggi presso le Basiliche papali di Roma e/o in tutti gli altri luoghi sacri (santuari, Cattedrali e Basiliche), la Chiesa impartisce l’indulgenza plenaria che permette di liberare per grazia il cuore dal “peso” del peccato. Un’esperienza di misericordia che rappresenta la base solida del Giubileo avviato e annunciato in questa raccolta e commossa notte di Natale, simbolo di una speranza cristiana che all’origine si fonda sulla certezza della vita, morte e resurrezione del Figlio di Dio.

GUARDA QUI LA DIRETTA MESSA DI NATALE CON L’APERTURA DELLA PORTA SANTA IN DIRETTA STREAMING VIDEO