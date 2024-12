DIRETTA SANTA MESSA DEL GIORNO DI NATALE: SU RAI 1 E VIDEO STREAMING RAIPLAY, ORARIO E LUOGO

«Il Verbo si è fatto carne e abita in mezzo a noi»: l’annuncio della Natività con il Vangelo di San Giovanni è al centro della diretta Santa Messa di Natale 2024 in tv su Rai 1, appena poche ore dopo le celebrazioni della Notte natalizia con Papa Francesco in Vaticano e il resto delle chiese sparse in ogni angolo del globo. Il via ufficiale al Giubileo 2025 porta tutti i riflettori sulla capitale della cristianità ed è proprio Roma che viene scelta dalla CEI per la Santa Messa in tv del giorno di Natale, oggi 25 dicembre 2024.

La celebrazione del Natale del Signore (che si divide in Messa della Notte, Messa dell’Aurora e Messa del Giorno) su Rai 1 verrà trasmessa dalla Basilica dei Santi XII Apostoli in Roma, con la cerimonia eucaristica presieduta dal nuovo Vicario della Diocesi di Roma, il cardinale Baldo Reina: per il successore del Card. De Donatis “l’esordio” per le celebrazioni di Natale era già avvenuto ieri sera nella Santa Messa della notte in San Giovanni in Laterano (dove nei prossimi giorni sarà aperta una delle Porte Sante del Giubileo, ndr). L’appuntamento invece oggi con la diretta Santa Messa di Natale è per le ore 10.55 con la consueta su Rai 1 e la possibilità ovviamente della diretta live in video streaming sull’app RaiPlay e il portale web RaiPlay-Rai 1.

IL VANGELO (E LE LETTURE) DELLA DIRETTA SANTA MESSA DI NATALE SU RAI 1: “IL VERBO SI È FATTO CARNE”

Come appunto annunciato, il Vangelo centrale scelto dal messale di Rito Romano per la Santa Messa di Natale è quello di San Giovanni sulla centralità del “Verbo” di Dio che entra nel mondo facendosi “carne” nel corpo di un bimbo nato ai confini del mondo: se la Prima Lettura della diretta Santa Messa di Natale oggi su Rai 1 è dedicata al libro di Isaia, la Seconda Lettura riguarda la lettera di San Paolo agli Ebrei, con il Vangelo appunto tratto da San Giovanni Apostolo.

Il profeta dell’Antico Testamento annuncia la bellezza dei confini della terra davanti alla salvezza di Dio: nascendo in terra di Israele, «il Signore ha consolato il suo popolo e riscattato Gerusalemme», ma soprattutto davanti a tutte le nazioni sarà possibile vedere la salvezza incarnata dal Signore Dio. Nella Seconda Lettura della Santa Messa di Natale il rito romano si concentra sull’Apostolo Paolo e sull’annuncio della venuta di Cristo nel mondo e per il mondo: anticipato dai profeti, è nato, vissuto, morto e resuscitato per salvare l’umanità, Gesù è in sostanza «Dio che parla a noi per mezzo del Figlio». La Liturgia della Parola nella Santa Messa di Natale oggi in diretta su Rai 1 si concentra sul Verbo che «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». Nel brano forse più “alto” di tutti nella Bibbia, San Giovanni esprime la maestosità di Dio nel farsi piccolo e umile in modo da salvare anche l’ultimo degli uomini peccatori: una «luce nel mondo» che viene da Dio e torna a Dio, «dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo».

GLI APPUNTAMENTI CON PAPA FRANCESCO DOPO LA SANTA MESSA DI NATALE

La giornata di Natale in tv su Rai, dopo l’annuncio della nascita di Gesù, non si ferma alla “sola” Santa Messa del giorno dalla Basilica dei Santi XII Apostoli: dopo aver aperto ieri sera la Porta Santa in Vaticano, Papa Francesco torna in collegamento verso mezzogiorno dalla Piazza di San Pietro con la consueta Benedizione “Urbi et Orbi” dalla Loggia centrale della Basilica della cristianità. L’appuntamento con la speciale Benedizione di Natale sarà accompagnata dal messaggio di pace del Santo Padre all’umanità in questo inizio Giubileo 2025 dedicato alla speranza.

La diretta video streaming su Rai 1 e RaiPlay è garantita dalle ore 12 su tutti i canali e device della Rai: al termine della Santa Messa del Giorno con il Card. Reina in Basilica dei Santi XII Apostoli subito seguirà la Benedizione Urbi et Orbi (“alla città e al mondo”) davanti all’intera comunità cristiana in ascolto. Nella giornata di domani, Festa di Santo Stefano, oltre all’Angelus alle ore 12 è previsto un nuovo appuntamento in diretta tv e video streaming con Papa Francesco per l’apertura della Porta Santa (con annessa Santa Messa) dal Carcere di Rebibbia in Roma.