LA SANTA MESSA DI NATALE 2024 DALLA TERRA SANTA: INFO ORARIO E DIRETTA VIDEO STREAMING

Con la venuta di Gesù nel Natale vi è una speranza che salva l’umanità, tanto duemila anni fa quanto oggi, nel buio più oscuro della guerra che imperversa tutta attorno alla Terra Santa: torna l’appuntamento con la Santa Messa di mezzanotte a Betlemme per Natale 2024, in un momento in cui tra l’eterna guerra Israele-Gaza, la fragile tregua in Libano e la caduta del regime in Siria (con possibili conseguenze nefaste per i cristiani), la gente in Medio Oriente grida l’appello di pace al mondo interno. La Chiesa di Cristo si fa carico di questo appello e lo riveste nella luce della speranza cristiana al centro del Natale e del Giubileo 2025 al via oggi in Vaticano con Papa Francesco (prima della Santa Messa della vigilia).

SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE 2024, PAPA FRANCESCO APRE PORTA SANTA/ Video omelia: “Giubileo della speranza”

Al netto dei problemi di sicurezza che permangono, è confermatissima la tradizionale Santa Messa di mezzanotte a Betlemme, con tanto di processione alla Grotta della Natività: le due celebrazioni saranno presiedute da Sua Beatitudine Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme all’interno della Chiesa di Santa Caterina a Betlemme. Nei luoghi dove tutto ebbe inizio duemilaventiquattro anni fa oggi si fa memoria viva della nascita di Gesù, venuto nel mondo per salvarlo da peccati, violenze e guerre: l’appuntamento con la diretta Santa Messa di Natale a mezzanotte è fissato per oggi 24 dicembre 2024 alle ore 22.20 in video streaming sul canale YouTube del Christian Media Center e sui social delle Chiese di Gerusalemme. Per seguire ogni passaggio della Santa Messa di mezzanotte a Betlemme ecco il libretto ufficiale fornito dal Patriarcato di Gerusalemme in Terra Santa.

Porta Santa San Pietro aperta da Papa Francesco, inizia Giubileo 2025/ Diretta video: Gesù dischiude il cuore

DIRETTA SANTA MESSA DI MEZZANOTTE A BETLEMME STREAMING VIDEO: LA PACE E LA SPERANZA DI CRISTO. L’APPELLO DEL CARD. PIZZABALLA

«Il popolo che sedeva nelle tenebre ha visto una grande luce e per quelli che stavano nella regione e nell’ombra della morte, è spuntata la luce»: con il brano dal Vangelo di Matteo inizia il messaggio di Natale 2024 dei Patriarchi e Capi delle Chiese di Gerusalemme, rilanciato dalla Custodia della Terra Santa pochi giorni prima della Santa Messa di mezzanotte a Betlemme. Il Patriarca Card. Pizzaballa assieme al Custode padre Francesco Patton da anni ormai impegnati attivamente per comunicare e portare pace in un’area del mondo tra le più in conflitto: nel pieno della guerra tra Hamas e Israele solo la Chiesa è riuscita, non con poche difficoltà, a rimanere in contatto con le comunità presenti nella Striscia di Gaza, con la parrocchia cristiana di Gaza City rimasta sempre aperta nell’accogliere civili in fuga e feriti dai bombardamenti.

SANTA MESSA DI NATALE 2023, RAI 1/ Diretta video streaming Roma: "Riconoscersi deboli per riscoprirsi amati"

«Nel mezzo di questi giorni bui», scrivono i Patriarchi di Gerusalemme, la Chiesa resta ferma nel proclamare il messaggio di Natale della Vera Luca che risplende in mezzo alle tenebre: «la nascita di nostro Signore Gesù a Betlemme», Colui venuto nel mondo per salvarlo e per donare una speranza concreta di vita eterna. La tregua raggiunta in Libano tra Israele e Hezbollah, e il tavolo di negoziati con Hamas, rappresenta un minimo ma comunque presente spiraglio di speranza per il prossimo futuro: «Rendiamo grazie all’Onnipotente per il recente cessate il fuoco tra due delle parti in guerra nella nostra regione, e chiediamo che venga esteso a Gaza e a molti altri luoghi», scrivono ancora i capi delle Chiese in Terra Santa, uniti a Papa Francesco in Vaticano nel rilanciare la preghiera globale di pace. È solo una la speranza che salva, quella di quel Figlio giunto in una mangiatoia a Betlemme due millenni fa: «La speranza è sia dono divino ma anche un impegno umano», riflette la Custodia in Terra Santa in preparazione alla Santa Messa di mezzanotte a Betlemme. Rispetto allo scorso anno dove il pericolo di attentati era ancora più alto in Terra Santa, il Cardinale Pizzaballa auspica per questo Natale che si possa celebrare al meglio a Betlemme con «preghiere e riti religiosi per la pace e la giustizia in Palestina e Libano».

QUI LA DIRETTA MESSA DI MEZZANOTTE A BETLEMME, NATALE 2024 IN STREAMING VIDEO