PAPA FRANCESCO APRE LA PORTA SANTA PER IL GIUBILEO 2025: LA DIRETTA VIDEO STREAMING PRIMA DELLA SANTA MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE

Il momento atteso da ben 25 anni in tutta la Chiesa è giunto a compimento: a breve con l’Apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro comincia il nuovo Giubileo Ordinario 2025, dedicato al valore della speranza cristiana: in una data non casuale, appena prima la celebrazione della Santa Messa della Vigilia di Natale, Papa Francesco provvederà ad aprire per la seconda volta nel suo Pontificato la Porta Santa. Dopo l’Anno Santo “straordinario” dedicato alla misericordia nel 2015, ecco il Giubileo 2025 che rispetta la cadenza tradizionale scelta dal Vaticano ogni 25 anni per celebrare l’anno dedicato alla santità di Dio e alla richiesta di perdono per ogni peccato.

Sarà possibile seguire istante per istante l’inizio di questo Giubileo 2025 (che si concluderà il 6 gennaio 2026 con la chiusura della Porta Santa nella Cattedrale della cristianità) tramite la diretta tv su Rai 1 e Tv2000, oltre ovviamente alla diretta live video streaming su RaiPlay e sul canale YouTube di Vatican News: appuntamento alle ore 18.30 con la preghiera di preparazione al rito di Apertura della Porta Santa che avrà il via alle ore 19. A seguire Papa Francesco presiederà la Santa Messa della notte di Natale: domani a mezzogiorno invece sarà la volta della Benedizione Urbi et Orbi per l’annuncio conclusivo della Nascita del Signore Gesù, venuto nel mondo come luce per liberare l’umanità dal male.

AL VIA IL GIUBILEO ORDINARIO 2025 DEDICATO ALLA SPERANZA: IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO E IL SIGNIFICATO PER LA CRISTIANITÀ

Per partecipare alla Santa Messa e ai riti di inizio Giubileo 2025 sono disponibili posti solo tramite prenotazione (senza pagamento alcuno) tramite la procedura di iscrizione disposta dal portale ufficiale dell’Anno Santo “Peregrinantes in Spem”, disponibile a questo indirizzo. Coincidente con la celebrazione del Santo Natale, il Giubileo 2025 indetto da Papa Francesco nel mezzo di una “terza guerra mondiale a pezzi” accompagna l’umanità nelle ore buie di violenze e guerre. Rappresenta dunque tale Anno Santo la possibilità per la cristianità di testimoniare la centralità della pace e della libertà di ogni singola persona nel nome del Dio venuto al mondo a salvarlo da peccato e soprusi: come ha sottolineato lo stesso Papa Francesco nella lettera inviata al Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Mons. Rino Fisichella, il Giubileo rappresenta un «dono di grazia che perdona i peccati e concede l’indulgenza plenaria della misericordia di Dio».

Al termine dei pellegrinaggi presso le Porte Sante papali che si apriranno da oggi fino a dopo l’Epifania (e che rimarranno aperte per tutto il 2025, ndr) ogni singolo pellegrino può richiedere l’indulgenza che libera dal “peso” dei peccati già confessati nei sacramenti: «Dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata, e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante», scrive ancora Papa Francesco nella lettera di apertura del Giubileo 2025. Per decisione del Vaticano, in questo Anno Santo Ordinario saranno aperte “solo” le Porte Sante delle Basiliche Papali – San Pietro, San Giovanni Laterano, San Paolo fuori le Mura e Santa Maria Maggiore) – oltre alla speciale Porta Santa che il Papa aprirà nel carcere di Rebibbia il prossimo 26 dicembre 2024, giorno di Santo Stefano. “Pellegrini nella speranza”, il motto del Giubileo 2025 rappresenta appieno l’incarnazione di quella promessa nata con il Natale di Gesù in questa notte Santa: dimensione spirituale, vita sociale coerente e preghiera per chiedere costantemente perdono, questi gli elementi richiamati da Papa Francesco alla vigilia delle celebrazioni per l’Apertura della Porta Santa e l’annuncio del Natale.

