Diretta Sinner Griekspoor/ Atp Halle 2024 streaming video tv: via alla stagione sull’erba (18 giugno)

DIRETTA SINNER GRIEKSPOOR: ESORDIO AD HALLE

La diretta di Sinner Griekspoor rappresenta il match valido per il primo turno del torneo Atp Halle 2024: siamo sull’erba della città tedesca per un appuntamento di categoria 500, importante perché rappresenta insieme al Queen’s uno degli apripista di Wimbledon, naturalmente il punto focale dell’estate sul verde e di tutta la stagione. Per Jannik Sinner si tratta anche del primo match come numero 1 ufficiale: l’altoatesino era già sceso in campo con questo status al Roland Garros, ma all’epoca le classifiche non erano ancora state aggiornate mentre oggi, nel ranking, il suo nome campeggia davanti a quello di tutti gli altri.

A tale proposito, possiamo anche dire che la diretta di Sinner Griekspoor sarà la prima tappa della grande corsa alla difesa del primato in graduatoria: per questa settimana Carlos Alcaraz, che difende il titolo al Queen’s, non può attaccare l’azzurro ma la sfida sarà già lanciata a Wimbledon, e anche in quel caso lo spagnolo sarà maggiormente impegnato nella difesa dei punti senza dimenticarsi di Novak Djokovic, che però attualmente è ai box per infortunio. Adesso però concentriamoci sulla diretta di Sinner Griekspoor, perché dell’esordio del numero 1 al torneo Atp Halle 2024 c’è chiaramente parecchio da dire.

DIRETTA SINNER GRIEKSPOOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP HALLE 2024

La diretta tv di Sinner Griekspoor viene affidata alla televisione satellitare, che come di consueto si occupa di mandare in onda i tornei di tennis 250 e 500: dunque l’Atp Halle 2024 sarà su Sky Sport Tennis con possibili incursioni su altri canali (come Sky Sport Uno) vista la concomitanza con altri appuntamenti, in ogni caso avrete bisogno di un abbonamento per seguire il match di Jannik Sinner che sarà a disposizione anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SINNER GRIEKSPOOR: INIZIA LA STAGIONE SULL’ERBA

Con la diretta di Sinner Griekspoor nel torneo Atp Halle 2024 inizia anche la stagione del nostro tennista sull’erba: è sempre un appuntamento affascinante e, da numero 1 del ranking, chiaramente Sinner deve approcciarsi a Wimbledon con l’idea di andare a vincerlo. Proprio qui sta il punto, diciamo: giocare sul verde non è mai immediato, Sinner da questo punto di vista deve ancora crescere ma siamo confidenti che il suo straordinario livello lo ponga su una base già ottima, come del resto si è visto nell’adattamento alla terra con i buonissimi risultati ottenuti, anche se poi nei fatti non sono arrivati titoli né finali.

Per Sinner questo torneo Atp Halle 2024 sarà una prova in vista dei Championships, ma sarà così per tutti i big che saranno impegnati tra qui e il Queen’s; un riscaldamento in vista del grande obiettivo, che quest’anno raddoppia perché dopo Wimbledon, terzo Slam stagionale, ci saranno le Olimpiadi che restano un torneo nel quale i grandi vogliono andare a caccia della medaglia d’oro, e soprattutto chi non le ha mai giocate (come appunto Jannik) sentono inevitabilmente il fascino della prima volta. Intanto però vedremo come andranno le cose nella diretta di Sinner Griekspoor, che ci farà compagnia per aprire il torneo Atp Halle 2024.











