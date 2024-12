DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE 2025: OGGI GLI ACCOPPIAMENTI

Oggi venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 13.00 sarà il momento della diretta sorteggio playoff Conference League per l’edizione 2024-2025, quella che ha segnato un netto cambiamento nel format delle Coppe europee, tra l’altro con una significativa differenza a separare proprio la Conference League dalle sue “sorelle maggiori”. Infatti, solo nell’ultima nata fra le competizioni Uefa per club è già terminata la fase a gironi, che non prevederà quindi appuntamenti nel mese di gennaio, prevedendo solamente sei giornate.

Per l’Italia partecipa ancora una volta la Fiorentina, reduce da due finali consecutive, in comune con le altre due Coppe c’è il fatto che pure in Conference League sia stato adottato un girone unico con 36 squadre partecipanti e una sola classifica. Anche il meccanismo per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta è lo stesso: le prime otto (compresa la Fiorentina) sono già state ammesse agli ottavi e torneranno in azione solamente a marzo, le ultime dodici invece sono state eliminate, mentre saranno interessate dalla diretta sorteggio playoff Conference League 2025 le sedici classificate dal nono al ventiquattresimo posto.

SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta sorteggio playoff Conference League 2025 in tv sarà garantita per gli abbonati sui canali di Sky Sport, di conseguenza ecco che sempre tramite abbonamento sarà disponibile anche il servizio della diretta sorteggio playoff Conference League 2025 in streaming video, opzione che tuttavia sarà garantita anche a tutti tramite insito della Uefa, nella sezione ovviamente dedicata alla competizione.

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE 2025: CHE COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO?

In una stagione che ha portato profondi cambiamenti, ci sembra giusto parlare del regolamento che sta alla base della diretta sorteggio playoff Conference League 2025 e ne disciplinerà lo svolgimento. Abbiamo già evidenziato che le squadre coinvolte saranno sedici, cioè tutte quelle classificate dal nono al ventiquattresimo posto del girone unico della cosiddetta “fase campionato”. Sappiamo anche già le date di questi spareggi, che si svolgeranno con l’andata giovedì 13 febbraio 2025 e il ritorno sette giorni più tardi, il 20 febbraio.

Il regolamento stabilisce pure che saranno teste di serie le squadre che si sono classificate dal nono al sedicesimo posto, che naturalmente saranno abbinate alle non teste di serie (cioè chi si è classificato dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto) ed in più avranno il teorico vantaggio di giocare il ritorno in casa. Inoltre vi sono ulteriori paletti in base alla classifica, per cui ad esempio la nona e la decima saranno abbinate alla ventitreesima o alla ventiquattresima e così via. Questo è ciò che possiamo segnalarvi, per il resto l’appuntamento sarà con la diretta sorteggio playoff Conference League 2025…