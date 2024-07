DIRETTA WIMBLEDON 2024/ Musetti Comesana video streaming tv: nel tabellone femminile (oggi 6 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: NEL TABELLONE FEMMINILE

Abbiamo parlato finora solamente degli uomini presentando la diretta di Wimbledon 2024 e quindi adesso vediamo che cosa ci proporrà nelle prossime ore il tabellone del torneo di singolare femminile. Naturalmente il nome più atteso è quello della giocatrice numero 1 del mondo nel ranking Wta, cioè la polacca Iga Swiatek, che sarà favorita ma in un match potenzialmente non banale contro la tennista kazaka Yulia Putintseva.

Diretta/ Sinner Kecmanovic (risultato 6-1; 6-4; 6-2): Jannik agli ottavi! (Wimbledon 2024, 5 luglio)

A proposito del Kazakistan, ci sarà da seguire con la massima attenzione anche Elena Rybakina, testa di serie numero 4 del seeding femminile di Wimbledon 2024, che infatti dovrà sfidare la rediviva danese Caroline Wozniacki, che qui è presente grazie a una wild-card, ma in carriera è stata anche numero 1 del mondo e vincitrice degli Australian Open 2018. Segnaliamo poi altri tre incontri che potrebbero essere stuzzicanti in base al valore sulla carta simile di entrambe le giocatrici: parliamo di Jabeur Svitolina, Kalinskaya Samsonova e Collins Haddad Maia, tutte giocatrici fra il numero 10 e il numero 21 come teste di serie a Wimbledon 2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Wimbledon 2024/ Fognini Bautista streaming video tv: Alcaraz soffre ma vince! (oggi 5 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

C’è una particolarità che distingue la diretta tv di Wimbledon 2024 dagli altri tornei dello Slam, perché solo questo è trasmesso sui canali di Sky Sport, con il punto di riferimento principale che è Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder), ma con la possibilità anche di allargarsi ad altri canali in caso di necessità. In ogni caso, resta il servizio di diretta streaming video disponibile con l’applicazione Sky Go ma anche grazie a Now TV; per i non abbonati diventa invece fondamentale il sito ufficiale www.wimbledon.com per tutte le informazioni utili.

Hubert Hurkacz, infortunio choc a Wimbledon 2024/ Recupero in tuffo e torsione del ginocchio: cos'è successo

ANCORA TERZO TURNO A LONDRA!

La diretta di Wimbledon 2024 ci terrà naturalmente compagnia anche oggi, sabato 6 luglio, sperando magari che il meteo crei meno problemi rispetto a ieri. La pioggia a Londra è d’altronde una variabile piuttosto frequente anche nel mese di luglio e allora staremo a vedere che cosa accadrà a partire dalle ore 12.00 italiane, quando proseguiranno le partite per il terzo turno del leggendario torneo del Grande Slam sull’erba di Londra. Un appuntamento senz’altro significativo in ottica italiana nella diretta di Wimbledon 2024 sarà quello con Musetti Comesana, la partita che vedrà impegnato il nostro secondo miglior giocatore nella classifica mondiale Atp, cioè appunto Lorenzo Musetti.

Il classe 2002 nativo di Carrara è approdato al terzo turno dopo avere sconfitto in cinque set Luciano Darderi in un bellissimo derby italiano, che magari non avrà avuto l’enfasi che (giustamente) ha accompagnato l’altro match tutto azzurro, cioè naturalmente Sinner Berrettini, ma è stata comunque una bellissima partita e che adesso apre a Lorenzo Musetti prospettive interessanti. Infatti oggi ci sarà un rivale a sorpresa come l’argentino Francisco Comesaña, che finora è stato una bella sorpresa (ha anche eliminato Rublev) ma sulla carta gli è inferiore, poi anche negli eventuali ottavi Musetti giocherebbe contro una non testa di serie, perché Tsitsipas e Korda sono già usciti di scena. Insomma, il toscano potrebbe farci sognare nella diretta di Wimbledon 2024…

DIRETTA WIMBLEDON 2024: GLI ALTRI MATCH DEL GIORNO

Detto di Musetti, scopriamo qualche altro dato da tenere presente per la diretta di Wimbledon 2024. Sicuramente sarà molto atteso Novak Djokovic, che partirà giustamente con tutti i favori del pronostico nel proprio match del terzo turno contro l’australiano Alexei Poyrin sulla strada verso il grande obiettivo, che per Nole sarebbe naturalmente l’ottavo titolo ai Championships, con i quali eguaglierebbe Roger Federer come tennista più vincente di tutti i tempi sull’erba di Wimbledon, considerando che lo svizzero vanta appunto otto successi – i numeri di entrambi diventano naturalmente ancora più significativi se si pensa che per molti anni le rispettive carriere si sono sovrapposte.

Dobbiamo anche aggiungere che nella parte bassa del tabellone maschile, la diretta Wimbledon 2024 ha riservato un buon numero di sorprese nei primi turni, tra i big superstiti oltre al serbo c’è anche Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero 4 del torneo, è atteso oggi da una partita impegnativa contro il padrone di casa britannico Cameron Norrie, che adesso non sta vivendo il momento migliore della carriera ma nel 2022 raggiunse le semifinali di Wimbledon e la posizione numero 8 nel ranking mondiale. Insomma, tecnicamente parlando potrebbe essere proprio questa la partita più bella del giorno…











© RIPRODUZIONE RISERVATA