E’ senza dubbio un annuncio piacevole quello di Dolph Lundgren. Il noto attore americano di anni 67, divenuto famosissimo in tutto il mondo per la sua presenza nel film cult Rocky IV, e l’interpretazione del pugile russo Ivan Drago, ha svelato di essere ufficialmente un ex paziente oncologico. Dolph Lundgren ha scoperto nove anni fa di avere un cancro, ma negli ultimi anni non ha avuto più delle “ricadute”, di conseguenza può dirsi ufficialmente guarito.

L’attore a stelle e strisce ha avuto un tumore al rene ma attraverso un video pubblicato in questi giorni sui suoi canali social ha spiegato di essere appunto guarito, facendolo attraverso una citazione proprio di Rocky IV, leggasi “Ci vuole di più per spezzarmi”. Dolph Lundgren ha pubblicato il filmato direttamente dall’ospedale, dove appunto si era recato per un controllo che è risultato essere quello finale.

DOLPH LUNDGREN “SONO LIBERO DAL CANCRO”

Con cuffietta e camice da paziente, l’attore che nel corso della sua carriera ha recitato quasi esclusivamente in film di azione, come ad esempio nella saga I Mercenari, ha voluto comunicare ai suoi numerosi fan di essere finalmente “libero dal cancro”, ringraziando ovviamente tutti coloro che gli sono stati vicini, mostrandosi anche visibilmente emozionato.

Come ricorda Fanpage, era il 2015 quando Dolph Lundgren ricevette appunto la diagnosi di tumore al rene, tra l’altro il secondo cancro della sua vita dopo aver ammesso di soffrirne anche da bambino. L’attore venne sottoposto ad una operazione chirurgica attraverso cui si è proceduto alla rimozione della massa tumorale, come raccontò nel 2023, ma dopo un periodo iniziale positivo, nel 2020 fu costretto ad un nuovo ricovero ospedaliero.

DOLPH LUNDGREN, LA DIAGNOSI DEL 2015 POI LA RICADUTA NEL 2020

All’epoca era in Svezia, aveva raccontato ancora, e dopo aver sofferto di reflusso acido si è sottoposto ad un controllo medico, precisamente una risonanza magnetica, da cui emerse una nuova massa sempre nella stessa area. In questa seconda occasione la situazione era apparsa più preoccupante in quanto il tumore si era esteso anche ad altri organi, a cominciare dal fegato, arrivando a raggiungere le dimensioni di un limone: “Non era possibile toglierla”, ma fortunatamente la cura a cui è stato sottoposto l’attore ha portato a degli ottimi risultati e oggi, dopo ben 9 anni dalla prima diagnosi, Dolph Lundgren si è detto finalmente guarito.

Dolph Lundgren, che è nato precisamente in Svezia, a Stoccolma, per poi divenire un cittadino americano, è comparso di recente nel seguito di Aquaman “il regno perduto”, nonchè in I Mercenari 4, ma anche Creed II (2018), oltre alla serie tv The Family Stallone, reality show in onda dal 2023. Il suo ruolo più famoso, come detto sopra, resta comunque quello di Rocky IV, con la sua celebre frase “ti spiezzo in due” che divenne un vero e proprio cult subito dopo l’uscita della pellicola.