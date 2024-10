Un poliziotto alle elementari 2, diretto da Don Michael Paul

Venerdì 25 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia poliziesca del 2016 dal titolo Un poliziotto alle elementari 2. Il film è il sequel del più celebre Un poliziotto alle elementari (1990), che vedeva come protagonista Arnold Schwarzenegger, ed è diretto dal regista statunitense Don Michael Paul, noto per avere curato le riprese degli ultimi 3 capitoli della saga di Tremors.

Anticipazioni NCIS 25 ottobre 2024/ Tenente della Marina ucciso, gli alieni esistono davvero?

In questo nuovo capitolo, il protagonista del film Un poliziotto alle elementari 2 è interpretato dal celebre attore svedese Dolph Lundgren, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio del pugile Ivan Drago nella saga di Rocky. Al suo fianco, l’attrice canadese Fiona Vroom, volto di numerose serie tv come Kyle XY, Eureka e Supernatural, e l’attore canadese Aleks Paunovic, che nel corso della sua carriera ha lavorato in diversi lungometraggi d’azione, tra cui Le spie (2002), Driven to Kill – Guidato per uccidere (2009) e Presa mortale – Il nemico è tra noi (2013).

Endless Love anticipazioni, puntate 26 ottobre 2024/ Emir vuole partire con Deniz, Kemal la 'rapisce'

La trama del film Un poliziotto alle elementari 2: “Ivan Drago” alle prese con piccole pesti

Un poliziotto alle elementari 2 segue le vicende dell’agente speciale dell’FBI Zack Reed (Dolph Lundgren), impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata albanese.

Il protagonista è riuscito finalmente ad arrestare uno dei boss più pericolosi, ma il criminale, grazie ai suoi agganci con persone di un certo rilievo, ha ottenuto immediatamente la scarcerazione, iniziando la ricerca di una chiavetta USB all’interno della quale sarebbero contenute delle preziose informazioni riguardanti il Bureau.

Lorenzo Spolverato, rivelazione choc al Gran Hermano: "Helena Prestes? Ho giocato"/ E con Shaila Gatta...

La pen drive sarebbe stata nelle mani di un docente da poco venuto a mancare, per questo motivo il governo chiede a Reed di iniziare una missione sotto copertura nella scuola in cui l’uomo lavorava, per scoprire dove possa essere stata nascosta.

Per il protagonista questo caso sarà molto più difficile di quanto avrebbe immaginato, infatti se da un lato dovrà affrontare criminali senza scrupoli, dall’altro si troverà alle prese con una classe di bambini scatenati.

Riuscirà l’agente speciale Zack Reed a portare a termine la sua missione ma, soprattutto, ad imparare a gestire queste piccole pesti?