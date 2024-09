Arriva l’annuncio a sorpresa di Douglas Costa. No, non si tratta di una nuova squadra per l’ex esterno d’attacco della Juventus, del Bayern Monaco e della nazionale brasiliana, bensì dello sbarco sulla piattaforma OnlyFans. Il calciatore 33enne ha infatti raccontato di aver aperto un profilo sul social utilizzato solitamente per pubblicare contenuti molto intimi, con il semplice scopo di rendere felice i propri fan, mostrando delle foto e dei video privati.

Si tratta ovviamente di un annuncio che, come scrive il quotidiano Il Messaggero tramite il proprio sito web, ha ovviamente stupito l’opinione pubblica, a cominciare dai tifosi della Juventus, che si sono sempre divisi nel giudicare Douglas Costa fra un ottimo giocatore e un flop. Fino ad ora l’esterno d’attacco brasiliano, che al momento gioca in Australia fra le fila del Sydney, ha condiviso cinque foto e due filmati, ma nulla di particolarmente trascendentale ne tanto meno di vietato ai minori. Si tratta infatti di scatti riguardanti le sue vecchie squadre, nonché dei filmati in cui si vede Douglas Costa mentre si allena a boxe.

DOUGLAS COSTA SU ONLYFANS: TROVATA PUBBLICITARIA O ALTRO?

L’idea del giocatore non è quindi probabilmente quella di pubblicare materiale piccante, ma semplicemente di fornire dei contenuti esclusivi di se stesso dietro il pagamento di un abbonamento, per poi in futuro diventare un ambasciatore di Onlyfans, così come precisa ancora il Messaggero.

Nell’annunciare la collaborazione, il verdeoro ha infatti svelato di sperare che questa partnership possa durare a lungo nel tempo: che sia quindi solo una trovata pubblicitaria per l’azienda? Nessuno sa dirlo fatto sta che la notizia ha avuto una grande eco, ed ha fatto il giro del mondo, arrivando anche in Italia. Douglas Costa non è comunque il primo (e non sarà l’ultimo), calciatore che sbarca su Onlyfans, visto che già in passato ci sono stati dei casi simili di giocatori che hanno deciso di pubblicare contenuti privati.

DOUGLAS COSTA E NON SOLO: ANCHE GUERRERO SU ONLYFANS

Uno dei più emblematici è stato quello di Miguel Guerrero, portiere professionista per ben 16 anni, prima di appendere i guantoni al chiodo a 29 anni, e sbarcare appunto sul noto social. A differenza di Douglas Costa, però, lo spagnolo è entrato a piè pari in Onlyfans, pubblicando contenuti per adulti, una decisione che era giunta dopo aver partecipato all’edizione spagnola di Temptation Island, noto “love show” in onda anche su Canale 5, che tra l’altro ricomincerà settimana prossima con una inedita stagione estivo/autunnale.

L’approdo di Guerrero su Onlyfans è stato a dir poco dirompente, visto che i suoi contenuti hanno registrato moltissime visite fin da subito, registrando quindi un grande successo e anche importanti guadagni. Avrà la stessa fortuna anche Douglas Costa? Chi lo sa, fatto sta che la carriera del brasiliano sta continuando come un otto volante, e dopo aver giocato praticamente ovunque fra Stati Uniti, Italia, Ucraina, Germania, Brasile e Australia, ora è iniziata una nuova avventura… ma non calcistica.