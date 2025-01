Due nel mirino, film su Rete 4 con Mel Gibson

Venerdì 31 gennaio 2025, la programmazione televisiva del pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, prevede la messa in onda dell’action commedy del 1990 intitolata Due nel mirino. La pellicola vede alla regia il noto film maker John Badham, diventato famoso in tutto il mondo per avere curato le riprese del film cult La febbre del sabato sera (1977) con John Travolta. Per la colonna sonora, abbiamo la firma di Hans Zimmer, pluripremiato compositore e direttore d’orchestra, celebre per le musiche de Il Re Leone (1995), Il gladiatore (2000) e Dune (2022).

Shaila Gatta, grave insinuazione al GF e scatta censura: "Concorrenti raccomandati"/ "Vanno a letto con..."

Nei panni del protagonista di Due nel mirino la star hollywoodiana Mel Gibson, diventato famoso alla fine degli anni ’80 grazie alla serie di film d’azione di Arma letale. Al suo fianco la collega Goldie Hawn, vincitrice del Premio Oscar grazie al suo lungometraggio d’esordio Fiore di cactus (1969).

Angelo: chi è il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e donne/ "Vorrei una possibilità"

Nel cast del film Due nel mirino anche David Carradine, Bill Duke, Stephen Tobolowsky, Joan Severance, Harry Caesar e Jeff Corey.

La trama del film Due nel mirino: la vita di un uomo sotto protezione viene sconvolta da una buffa vecchia fiamma

Due nel mirino racconta la storia di Rick Jarmin (Mel Gibson), un uomo costretto a vivere sotto falsa identità poiché in passato era stato testimone contro un gruppo di violenti trafficanti di droga e, da allora, era stato inserito nel programma di protezione.

Periodicamente, quindi, si trova costretto ad assumere un nuovo nome, cambiando città e professione, per depistare i suoi inseguitori.

Chiara Russo, chi è e carriera dell'attrice/ Dal boom ne "Il paradiso delle signore" a "Mina Settembre 3"

La sua vita ha una svolta inaspettata quando incontra dopo molti anni una sua vecchia fiamma, la bella Marianne Graves (Goldie Hawn).

La donna prova ancora dei sentimenti profondi nei suoi confronti, ma Rick fa il possibile per tenerla a distanza e non coinvolgerla nella sua situazione.

I suoi tentativi, però, si riveleranno un buco nell’acqua e la presenza di Marianne metterà in grande difficoltà il protagonista, che dovrà trovare nuovi modi per nascondere la sua posizione ai criminali. Riuscirà l’uomo a mettere in salvo la propria vita e quella della donna che ama, iniziando una nuova pagina della loro esistenza insieme?