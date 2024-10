Eclissi solare anulare, che cosa accadrà il 2 ottobre 2024

Il 2 Ottobre 2024 sarà una data importante da un punto di vista astronomico, infatti si verificherà un’eclissi solare nello specifico di tipo anulare. Il fenomeno che si verificherà darà vita ad una esperienza visiva spettacolare, come per tutte le eclissi solari la luna si interporrà tra la terra e il sole ma la cosa più spettacolare sarà l’anello di fuoco che si verrà a creare in virtù del fatto che, trovandosi maggiormente distante dalla terra, non riuscirà a coprire completamente il disco solare e quindi da ciò scaturirà il cosiddetto anello di fuoco. Lo spettacolo che si prospetterà sarà quindi caratterizzato da un cielo completamente buio segnato da un intenso anello di fuoco.

Affinché l’eclissi solare possa essere vista in maniera nitida occorre che il meteo faccia la sua parte, nello specifico il fenomeno astronomico sarà visibile nelle regioni comprese tra Sudamerica e Oceania, dal Cile meridionale all’Antartide invece le zone limitrofe cioè Brasile e Uruguay potranno godere di un’eclissi parziale di sole. Il popolo italiano non potrà ammirare questo fenomeno ma l’agenzia spaziale americana trasmetterà l’evento in streaming sul proprio sito e dunque tutti gli interessati potranno ugualmente seguirlo in diretta

Eclissi solare anulare 2024, cosa dice il meteo

Il 2 Ottobre 2024 è la data certa in cui si verificherà il fenomeno astronomico dell’eclissi solare di tipo anulare. Le località privilegiate da cui sarà possibile assistere al fenomeno sono le regioni comprese tra Sudamerica e Oceania, dal Cile meridionale all’Antartide, mentre in Brasile e Uruguay si potrà assistere a una eclissi parziale. Scendendo ulteriormente nel dettaglio, occorre dire che il posto migliore per godere al meglio del fenomeno dell’eclissi è la località di Rapa Nui conosciuta anche come Isola di Pasqua.

L’isola è ubicata in Cile, nello specifico si tratta di un’isola vulcanica ma un altro punto per così dire privilegiato per assistere al fenomeno astronomico è il Parco Nazionale Perito Moreno in Argentina. Un elemento da non sottovalutare è il meteo che deve fare la sua parte affinché l’eclissi possa essere ben visibile e ad oggi le informazioni meteorologiche che arrivano non sono propriamente confortanti, infatti sarà quasi impossibile avere un cielo completamente nitido, come riporta il sito Time and Date il cielo su Rapa Nui sarà nuvoloso al 75%, al 90% invece sul Parco Nazionale Perito Moreno. Dopo quella del 2024, la prossima eclissi solare si verificherà nel 2026.