Coppia fissa dal 2004, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira hanno due figli di nome Lua Sophie e Sol Gabriel. La prima è nata nel 2011, mentre il fratellino nel 2017. Ad oggi Juliana Moreira rimane una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo italiano, specialmente per il suo carattere solare e il suo sorriso smagliante che l’ha resa famosa a Striscia La Notizia e a Paperissima su Canale 5. Di origini brasiliane, ha sposato l’inviato del programma nel 2017 e la loro storia d’amore continua ancora oggi a gonfie vele.

I due si sono raccontati l’anno scorso a Verissimo, dove per la prima volta hanno voluto raccontare qualche dettaglio in più sulla loro storia d’amore ma soprattutto, sui loro amati figli. Oggi dopo 15 anni di amore sono ancora molto felici, ma non sono mancati i momenti dolorosi durante tutti questi anni insieme: Juliana Moreira ha infatti confessato a Silvia Toffanin di avere perso un figlio, un evento che gli ha causato un grande dolore e che ha segnato tanto la loro storia di vita.

“L’avevamo presa malissimo“, ha spiegato Juliana Moreira ricordando quei difficili momenti della perdita del bambino. Poi, spiega, si sono resi conto che quello era un evento molto comune per tante famiglie. Sempre a Verissimo avevano mostrato per la prima volta dal vivo i loro due figli Lua Sophie e Sol Gabriel, con lo stupore da parte del pubblico per l’incredibile somiglianza dei bambini con la mamma Juliana. Per loro, farli vedere in televisione è stato un momento straordinario, dato che per tanti anni li hanno tenuti lontani dalle telecamere.

A partire dall’anno scorso, Juliana e Edoardo Stoppa hanno deciso che i figli Sol e Lua fossero pronti ad andare in televisione, e i piccoli di 12 e 6 anni si sono seduti nel salotto della Toffanin con un grande sorriso sulle labbra. “Essere genitore è il lavoro più difficile al mondo, cerchi sempre di fare il tuo meglio di dare qualcosa in più ma non è facile” ha spiegato Juliana Moreira dopo che Silvia Toffanin le ha chiesto quale fosse il segreto per una famiglia così felice. “ci sentiamo sempre sbagliati“, continua, “non so se c’è una formula, io cerco sempre di dare il mio meglio“.