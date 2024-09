Elena Campanella è la mamma della campionessa olimpica Alice D’Amato. Una mamma senza dubbio speciale per Alice, capace di spronarla e starle vicino nei momenti più difficili della sua esistenza e della sua carriera sportiva. La medaglia d’oro conquistata dalla figlia a Parigi sembra non averla sorpresa più di tanto, evidentemente perché era certa che Alice potesse fare grandi cose nella competizione olimpica. Così, tra la gestione del suo negozio a Genova e la voglia matta di abbracciare la figlia vittoriosa alle Olimpiadi, Elena Campanella ha cercato di mantenere un equilibrio nella sua quotidianità, lasciando comunque modo ai suoi sentimenti di sgorgare.

D’altronde il traguardo raggiunto da Alice l’ha resa orgogliosissima, così come avrebbe reso orgoglioso il marito di Elena e papà di Alice, scomparso ormai da un paio di anni. “E’ un’emozione indescrivibile e i sentimenti si scontrano”, ha detto la Campanella in una intervista rilasciata a Tg Com.

C’è mamma Elena dietro il successo di Alice e Asia D’Amato: “Ecco quando capii che c’era del talento”

La signora, non nega il dispiacere di non aver condiviso la vittoria di Alice con il suo Massimo, che sarebbe stato sicuramente orgoglioso di lei e dell’altra figlia Asia, talentuosa atleta azzurra fermata da un grave infortunio al ginocchio. Nel corso dell’intervista, la mamma di Alice D’Amato ripercorre un po’ tutte le tappe che hanno coinvolto lei e il marito, fin da quando le figlie erano piccole e con un futuro sportivo raggiante.

Quindi il trasferimento a Brescia, per allenarsi nel centro federale ed investire davvero nel talento di Alice ed Asia. “Fu una decisione voluta da me perché vedevo in loro un talento, un talento che doveva essere valorizzato e coltivato. Così tre volte alla settimana partivamo da Genova e poi tornavamo indietro, fino a quando ci siamo trasferiti definitivamente che avevano dodici anni”, ha raccontato. Insomma, un percorso non semplice, fatto di abnegazione e sacrifici. Oggi però i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

