Eleonora Cecere e la battaglia contro la malattia: “Ho scoperto un fibroma”/ “Ho rischiato la setticemia”

Eleonora Cecere e il lungo calvario per la malattia: “dolori lancinanti”

Eleonora Cecere sarà ospite questo pomeriggio del salotto La volta buona, con alla conduzione Caterina Balivo. La showgirl che a soli 13 ha raggiunto il successo con Non è la Rai, parlerà della sua carriera e vita privata. Cecere, nel 2018, scopriva una malattia per la quale ha rischiato di morire.

“A ottobre è cominciato il calvario: avevo continue emorragie e dolori lancinanti. Dopo una lunga indagine e un intervento in laparoscopia, scopro di avere oltre all’endometriosi anche un fibroma. Per risolvere la situazione ho fatto un’isterectomia, cioè mi hanno tolto l’utero e le tube, ma poi il percorso è stato complicato da una forte infezione. Ho rischiato la setticemia, ma per fortuna i ginecologi dell’ospedale Sant’Andrea di Roma sono riusciti a scongiurare il pericolo” ha raccontato al settimanale Nuovo.

Eleonora Cecere: “Psicologicamente è stato terribile”

“Psicologicamente è stato terribile, non hai più una parte dei te, ma è il prezzo che ho accettato di pagare per stare bene” spiegava la showgirl a Nuovo. Ad aiutarla lungo il doloroso percorso della malattia anche la fede e la religione: “Mi sono avvicinata a Padre Pio perché ho sempre amato la sua figura e la sua storia. E lui mi ha aiutato” ha affermato Eleonora Cecere.

E ancora: “Io mi sono avvicinata alla Chiesa intorno ai 14 anni. Con un gruppo di fedeli andavo a messa, partecipavo a pellegrinaggi e visitavo santuari. Crescendo ho avuto meno tempo ma ho continuato a credere. – così continua – Sono devota a Santa Rita, che porta il nome della mia mamma scomparsa da due anni. E poi mi sono avvicinata a Padre Pio perchè ho sempre amato la sua figura e la sua storia. E lui mi ha aiutato“.

