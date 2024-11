Come sta Eleonora Giorgi? L’attrice fa il punto: “La chemio che sto facendo è molto seria”

Non è un periodo facile per Eleonora Giorgi, alle prese con un brutto e maledetto tumore che ha reso il suo futuro incerto. Le cure per contrastare la malattia procedono, ma ancora non è chiaro se saranno sufficienti per vincere il male. Intanto la celebre attrice di Borotalco, si gode la quotidianità, come un dono che si rinnovo ogni giorno. Anche se a volte è davvero difficile sorridere, considerando gli effetti devastanti della malattia e della chemio.

Andrea Rizzoli, il figlio maggiore di Eleonora Giorgi/ "Malattia di mamma? Siamo stati fortunati perché..."

“Sto facendo una chemio molto, molto seria, chi si cura come me lo capisce”, ha raccontato l’attrice in una intervista a Verissimo di poche settimane fa. La situazione è critica, ma Eleonora Giorgi non molla e cerca di appigliarsi a quei piccoli spiragli di luce che possono infondere ottimismo nonostante tutto. “La lotta per me è sforzarmi a mangiare per stare in forma”, racconta la showgirl.

Tumore al pancreas, malattia di Eleonora Giorgi: cos’è e quali sono sintomi/ Difficile da guarire, ma...

Eleonora Giorgi, le offerte di lavoro declinate per la malattia: “Non me la sono sentita”

Le cure le danno speranza, ma la battaglia è più che mai in salita e ricca di insidie. “Faccio la chemio ogni quattordici giorni e per dodici giorni sto malissimo”, il resoconto choc di Eleonora. Gli ultimi mesi sono stati terribili per la Giorgi, che avrebbe avuto anche delle opportunità interessanti in chiave lavorativa, declinate per motivi di forza maggiore. “Non me la sono sentita”, spiega nel salotto di Silvia Toffanin.

Una chance in più per battere il brutto male è rappresentata da un farmaco sperimentale che Eleonora dice di voler fare. Adesso l’attenzione è rivolta tutta alle cure, con la gratitudine di non aver sottovalutato quella brutta tosse che fece scoprire la gravità della situazione.

Eleonora Giorgi a Verissimo: "La tac mi fa tremare i polsi"/ Silvia Toffanin scoppia in lacrime