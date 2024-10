CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FI ALLE ELEZIONI LIGURIA 2024

Stanno procedendo rapidi gli scrutini delle Elezioni Regionali Liguria 2024 e tra poche ore – ovviamente assieme alla nuova squadra che governerà nei prossimi anni – potremo conoscere il nome di tutti gli eletti FI che sono stati tra le liste presentate poche settimane fa dai forzisti ora guidati da Tajani: la speranza di Forza Italia ovviamente è quella di riconfermare del risultato generale del 2020 (che assegnò la vittoria alla coalizione di centrodestra), incassando – al contempo – una percentuale maggiori di voti e di seggi all’interno del Consiglio regionale.

Confermando una strategia adottata ovunque sul territorio nazionale, gli eventuali eletti FI entreranno nel Consiglio sotto la guida dal sindaco genovese Marco Bucci sostenuto dall’intera coalizione governativa (ovvero forzisti, leghisti e meloniani), da Alternativa Popolare, UdC e le due civiche Vince e Orgoglio Liguria; mentre i Dem sostengono la candidatura di Andrea Orlando e nelle schede elettorali ci sono altri sette candidati ‘minori’. Nell’attesa dei risultati delle Elezioni Regionali Liguria 2024 vi lasciamo anche l’elenco completo dei consiglieri che sperano di ottenere un seggio ed essere eletti tra le file di FI:

– Genova: Carlo Bagnasco, Claudio Muzio, Antonella Aonzo, Massimo Corte, Alessia Cotta Ramusino, Mattia De Ferrari, Emma Anna Degregori, Maria Daniela Gandini, Christian Ludovico Gartman, Francesco Paolo Grasso, Caterina Patrocinio, Sara Pescino, Ilaria Piana, Luca Repetto, Lorenzo Serafino Sampietro e Caterina Volpe

– Savona: Angelo Vaccarezza, Eraldo Ciangherotti, Maria Teresa Nasi, Claudia Callandrone e Francesca Testa in Vercelli

– La Spezia: Giorgio Cozzani, Barbara Ratti, Dina Nobili, Felicia Piacente e Kristopher Casati

– Imperia: Marco Scajola, Chiara Cerri, Cristina D’Andrea e Francesco Ghilardi

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PER FI ALLE REGIONALI IN LIGURIA DEL 2020

Insomma – dicevamo in apertura – per FI quello della Liguria è un territorio importante nel quale potrebbero riuscire ad ottenre una buona presenza all’interno del Consiglio regionale dopo quattro anni passati al minimo sindacale: guardando proprio alle Elezioni Regionali Liguria 2020 i forzisti uscirono dalle urne con un (comunque positivo) 5,27% dei voti che fu utile per raggiungere il 56,13% delle preferenze per l’intera coalizione che permise la vittoria di Giovanni Toti.

Sempre nel 2020, gli eletti FI furono affiancati da un ottimo 22,61% ottenuto proprio dalla civica di Toti, da un ulteriore 17,14 per cento per la Lega e dal 10,87 incassato dai meloniani Fratelli d’Italia; con i forzisti che inserirono nel Consiglio – per la circoscrizione di Genova – il solo Claudio Muzio.