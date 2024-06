Eletti Forza Italia Rovigo, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Cittadin

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA ROVIGO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Con un ballottaggio raggiunto in extremis dal sindaco uscente dimissionerò Edoardo Gaffeo, il Centrodestra di Valeria Cittadin dopo i risultati del primo turno Elezioni Rovigo 2024 punta ad ottenere comunque la maggioranza: la lista di Forza Italia mira ad avere una buona rappresentanza negli eletti del prossimo Consiglio Comunale, ma dipenderà tutto dall’esito finale del ballottaggio in quanto FdI, lista civica Cittadin e Lega hanno tutte fatto meglio di FI come preferenze al primo turno.

Con il 6,54% la lista di Forza Italia a Rovigo ha ottenuto 1557 preferenze totali, finendo dietro al 20% e passa di FdI, il 12% della civica e il 10,2% del Carroccio: questo significa che è forte il rischio di rimanere fuori dal Consiglio Comunale qualora al ballottaggio dovesse vincere l’alleanza civica-M5s di Gaffeo (che potrebbe contare di parte dei voti Pd nonostante il mancato apparentamento). Nei 32 eletti totali in Consiglio Forza Italia potrà avere più di 1 eletto solo se appunto Cittadin dovesse riuscire a ripetere l’ottimo exploit del primo turno: tra i potenziali eletti in quanto più votati con le preferenze in casa Forza Italia vi sono Andrea Bimbatti (334 voti), Paolo Avezzù (144), Valentina Beltrame 98 e Nicola Settini 75.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI ROVIGO 2019

L’obiettivo per Forza Italia è comunque fare meglio dei risultati alle Elezioni Comunali Rovigo di cinque anni fa: nell’election day del 2019 infatti il Centrodestra della candidata Monica Gambardella perse al ballottaggio contro il Centrosinistra (all’epoca compatto) di Gaffeo, portando a casa solo 6 seggi in dote al Centrosinistra. Di questi però 4 andarono alla Lega, 1 a testa per Fratelli d’Italia e lista civica Gambardella: con il 4,5% raccolto e solo 1211 preferenze, la lista Forza Italia (all’epoca unita a Rinascimento Sgarbi) non ottenne eletti in Consiglio. Da qui la campagna elettorale giocata per aumentare il più possibile i consensi a livello cittadino, successo in parte riuscito visti i circa 400 voti in più presi rispetto al 2019.











