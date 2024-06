ELETTI LEGA-UDC-PRIMA L’ITALIA BARI RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Seggi consiglieri con Romito

RISULTATI BALLOTTAGGIO BARI, LEGA CON UDC-PRIMA L’ITALIA SCONFITTI: GLI ELETTI ALLE COMUNALI 2024

Con la vittoria al ballottaggio del Centrosinistra di Vito Leccese, i risultati delle Elezioni Comunali 2024 portano in definitiva 1 solo tra gli eletti del prossimo Consiglio Comunale a Bari per la lista Lega-Udc-Prima l’Italia: non ce l’ha fatta Fabio Romito, battuto con un netto 40% di scarto tra il sindaco Leccese e la coalizione del Centrodestra (che chiude con un 29-30% ottenuto al secondo turno).

Tra gli 8 consiglieri eletti che andranno nelle file dell’opposizione, 1 sarà il seggio occupato dall’area vicina alla Lega e denominata “Udc-Prima l’Italia” con il consigliere uscente Giuseppe “Pino” Neviera (884 le preferenze al primo turno), in aggiunta al candidato sindaco sconfitto al ballottaggio Fabio Romito. Gli altri seggi eletti per il Centrodestra sono 3 per FdI, 1 Forza Italia e 2 la lista civica per Romito.

RISULTATI PREFERENZE LEGA-UDC-PRIMA L’ITALIA BARI AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI

I risultati delle preferenze al primo turno delle Elezioni Comunali Bari 2024 hanno visto tenere la lista unitaria Prima l’Italia-Udc che esprime parte dei candidati della Lega (gli altri erano candidati nella lista civica per Romito Sindaco, ndr): con un 4,31% raccolto alle urne l’8-9 giugno scorsi – pari a 6.288 voti di preferenza – dovrebbe portare un discreto numero di eletti qualora Fabio Romito vincesse al ballottaggio, uno solo invece qualora fosse il Centrosinistra di Vito Leccese a trionfare nel secondo turno.

In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Comunali di Bari, ecco i possibili eletti tra le file di Lega-Udc-Prima l’Italia, nei due scenari che possono aprirsi davanti: se infatti vincesse Leccese, eletti nel nuovo Consiglio Comunale di maggioranza Centrosinistra sarebbe solo l’ex dem Giuseppe “Pino” Neviera, premiato con 884 preferenze al primo turno. Se invece dovesse vincere Fabio Romito con il Centrodestra unito, ecco che il numero di eletti per Lega-Udc-Prima l’Italia lieviterebbe fino a 3 consiglieri comunali: oltre a Neviera, premiati sarebbero Giovanni Lacatena con 615 preferenze e Alessandro Lapenna con 574 voti.

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI LEGA-UDC-PRIMA L’ITALIA ALLE ELEZIONI BARI 2024

L’attesa è lunga dopo la tornata Europee-Regionali-Comunali, ma dai risultati – con seggi eletti e voti di preferenze definitive – delle Elezioni Bari 2024 la Lega di Salvini punta al “colpaccio” elettorale quasi impensabile fino a pochi mesi fa: dopo i dissidi e la spaccatura del Centrosinistra post-Decaro, il candidato sindaco in quota Lega Fabio Romito punta col Centrodestra a provare la (difficile) impresa di vincere al primo turno per evitare l’unità delle sinistre al ballottaggio.

Dopo i buoni risultati di cinque anni fa, la Lega ha deciso per queste Elezioni Comunali 2024 a Bari di presentarsi con la lista “Prima l’Italia” in unione con l’Udc, con altri leghisti che invece si sono collocati nella lista civica “Romito Sindaco”. Dopo le svariate vicissitudini tra il giudiziario e il politico negli ultimi mesi nel Consiglio Comunale tanto in maggioranza quanto anche in parte minore all’opposizione, la scommessa di Salvini con l’Udc è quella di ottenere più seggi possibili costruendo una valida alternativa allo stradominio della sinistra a Bari negli ultimi 15 anni. In attesa dei risultati definitivi con seggi ed eletti, ecco qui di seguito tutti i candidati della lista Udc-Prima l’Italia (Lega) che provano ad entrare in Consiglio Comunale a Bari per i prossimi 5 anni: Andriola Giuseppe, Barracane Lucia, Biscotti Nicola, Coccolo Guido, De Benedictis Antonella, De Marco Giulia, De Nicolò Annarita, Dell’Omo Eva, Di Giorgio Giuseppe detto Pino, Favia Graziana, Gatti Luisa, Gernone Luca, Intranò Loreta, Iuliano Maria Teresa, Lacatena Giovanni, Lapenna Alessandro, Latronico Antonio, Micunco Giovanni, Neviera Giuseppe, Patruno Gilda, Pesce Gianfranco, Porcelli Stefania, Salvatore Antonio, Sanseverino Christian, Sciacovelli Domenico detto Mimmo, Settani Donata, Sifanno Paolo,Sinesi Rosaria detta Alessandra, Sisto Ines, Taiano Antonella, Tedone Francesca, Tisti Cosima, Tricarico Cecilia detta Lia, Ventrella Rosita, Vox Davide, Zambetta Antonia detta Antonella.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE ELEZIONI COMUNALI BARI 2019

A differenza di quanto scelto per queste Elezioni Comunali Bari 2024 con il binomio Prima l’italia-Udc, la Lega di Salvini nella tornata di 5 anni fa delle Amministrative baresi si presentò da lista singola in coalizione con il Centrodestra, raccogliendo il numero più alto dei seggi all’opposizione, pur perdendo nettamente la sfida con il sindaco uscente Antonio Decaro.

Dietro al Centrosinistra a guida Pd con il 66,27% delle preferenze, il candidato del Centrodestra chiuse con solo il 23,63%, concedendo 4 seggi eletti alla Lega e 1 solo per Forza Italia, FdI, Lista Civica Sport Bari e Di Rella Sindaco. Dopo le dimissioni nel 2023 dal Consiglio Comunale del candidato sindaco delle Comunali 2019 Di Rella, la pattuglia del Centrodestra a Bari si era ulteriormente ridotta, ma partì cinque anni fa con la presenza nei seggi eletti di Michele Picaro, il candidato sindaco attuale Fabio Saverio Romito, Giuseppe Viggiano e Laura Manginelli.











