Eletti Verbania Futura, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Albertella

RISULTATI PREFERENZE VERBANIA FUTURA ALBERTELLA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Dopo i risultati del primo turno alle Elezioni Comunali a Verbania, il candidato sindaco Giandomenico Albertella ha escluso accordi sotto banco e apparentamenti, eppure non sono mancati gli avvicinamenti, anche inaspettati (come quello della “nemica giurata” Silvia Marchionini, sindaco uscente), anche perché è lui senza dubbio la sorpresa delle amministrative del 2024 per quanto riguarda il comune piemontese. Sembrava tagliato fuori dai giochi, visto che la coalizione di centrodestra ha deciso di puntare su Cristina Mirella, invece quest’ultima è rimasta esclusa dal ballottaggio, mentre Albertella con la sua lista Verbania Futura ha ottenuto più voti di tutti (invece a livello di coalizione è avanti il centrosinistra con Riccardo Brezza) e potrebbe avere più eletti.

Infatti, il primo turno di queste amministrative si è chiuso per la sua coalizione di due liste civiche con il 30,02% pari a 4.439 voti, mentre per quanto riguarda Verbania Futura ha raccolto 3.188 preferenze pari al 22,57%. Questo vuol dire che nella peggiore delle ipotesi, quindi con la vittoria di Brezza al ballottaggio, Verbania Futura avrebbe cinque consiglieri eletti, oltre al suo candidato sindaco, mentre se ottenesse lui la maggioranza, la sua lista balzerebbe arrivando a 16 eletti.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE VERBANIA FUTURA, COME ANDÒ ALBERTELLA ALLE ELEZIONI 2019

Per Verbania Futura si tratta di un bel debutto in Consiglio comunale, perché se anche finisse in minoranza, con l’eventuale vittoria di Riccardo Brezza al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024, avrebbe come consiglieri eletti Katiuscia Zucco, Mattia Tacchini, Giorgio Tigano, Alessandra Chiodoni. Se invece riuscisse a strappare la vittoria al candidato dem, allora guiderebbe la maggioranza con una folta rappresentanza, che vedrebbe tra gli eletti Katiuscia Zucco, Mattia Tacchini, Giorgio Tigano, Alessandra Chiodoni, Silvano Boroli, Sergio Baldan, Massimo Manzini, Massimo Guaschino, Beniamino Ricca, Anna Rita Marangio, Alessio Baldi, Liala Sartori, Piermario Boso, Giulia Aquini, Olga Baiardo, Maurizio Sanavio.

Una situazione completamente inedita rispetto a cinque anni fa, quando Giandomenico Albertella chiuse il primo turno col 47,44%, in vantaggio su Silvia Marchionini, perdendo però al ballottaggio col 49,38%. In quel caso poteva contare sul sostegno della coalizione di centrodestra, che ottenne 5 seggi con la Lega, uno a testa per Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre tre furono i consiglieri eletti per Insieme per Verbania, la lista civica che lo sostenne ottenendo il 13,28%.











