Elisa Di Francisca è tra i sospettati de La Talpa 2024, il reality show condotto da Diletta Leotta su Canale 5. La ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto ha deciso di mettersi in gioco nella nuova edizione del programma televisivo che vede un gruppo di concorrenti chiamato a collaborare e coordinarsi per superare prove fisiche e mentali. L’obiettivo è preservare il montepremi finale e scovare chi tra loro è “the mole”, ossia la talpa, un agente doppiogiochista incaricato dalla produzione di sabotare dall’interno il gruppo. La ex campionessa di scherma durante la seconda puntata è entrata tra i concorrenti sospettati per via di un indizio rivelato a sorpresa proprio dalla produzione.

Ivan Villa, chi è il marito di Elisa Di Francisca/ L'aneddoto sul primo incontro: "Ci baciammo subito, poi.."

L’indizio riguarda una parola “La amate” che è riferita alla talpa di questa edizione. Sui social e non solo, in tanti hanno immediatamente pensato alla ex campionessa di scherma, visto che se unita la parola suona come “lamate”, un termine usato nel gergo della scherma.

Elisa Di Francisca è La Talpa 2024? Gli indizi

Tutti gli indizi finora rivelati a La Talpa 2024 riconducono al nome di Elisa Di Francisca. E’ davvero la ex campionessa italiana la talpa di questa edizione? Oltre a “lamate”, un altro indizio non è passato inosservato ai fan del programma. Si tratta del logo di questa edizione 2024 che presenta un logo che, guarda caso, è uguale al tatuaggio che la Di Francisca ha sul piede. Un tattoo che è uguale al simbolo della Talpa 2024 e questo fa crescere le probabilità che possa essere proprio Elisa la traditrice di questa edizione.

Elisa Di Francisca choc: "Un amore tossico mi ha allontanato dalla scherma"/ Confessione a La Talpa 2024

Intanto la ex campionessa prosegue la sua avventura e durante l’ultima puntata non ha destato particolari dubbi da parte dei concorrenti; anzi è stata proprio lei a mettere in luce un atteggiamento troppo complice ed intimo tra la modella Orian Ichaki e Gilles Rocca definendoli “due piccioncini”. Che sia un escamotage per non attirare l’attenzione su di se?