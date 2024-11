La Talpa 2024, confessione choc di Elisa Di Francisca: “Un amore tossico mi ha fatto soffrire e stare male”

C’è stato un momento molto toccante durante la seconda puntata de La Talpa 2024 quando Maria La Rosa ha chiesto ad Elisa Di Francisca perché sta sempre un po’ in disparte lei ha confessato: “Elisa è fatta in tantissimi modi, ha una parte combattiva, forte e diretta a volte anche tagliente, però ho anche una parte molto dolce, molto piccola, molto bambina. Il mio vissuto è fatto da tanti combattimenti non solo schermistici ma anche con me stessa. Io avevo 18-19 anni ed ho conosciuto un ragazzo, sono entrata in un amore tossico che mi ha fatto soffrire e stare male. Lui ha iniziato ad essere geloso e possessivo e voleva che abbandonassi la scherma che poi ho abbandonato. Praticamente non avevo più contatti con i miei amici, i miei contatti e lo sport”.

Subito dopo la confessione choc Elisa Di Francisca a La Talpa 2024 ha rivelato a cuore aperto anche com’è avvenuta la sua rinascita: “Poi ho ripreso in mano riuscendo a capire che questa persona non mi amava. E sono riuscita a capire che l’amore è una cosa che ti fa star bene che è contento se gioisci, se stai bene e se sei felice.” In studio la campionessa di scherma ha poi rivelato: “Chi mi ha dato la forza? L’amore per me stessa e poi per mio marito quando l’ho incontrato e per i figli. L’ostacolo più grande, invece, ero io me lo mettevo io davanti si chiama ‘sindrome dell’impostore’ quando tu stessa ti ostacoli.” Ribelle per natura la scherma le ha dato ordine e disciplina.

Il racconto toccante ed emozionante di Elisa Di Francisca a La Talpa 2024 sull’amore tossico che ha vissuto da giovane che l’ha spinta ad abbandonare la scherma ha fatto commuovere anche alcuni altri concorrenti tra cui Marina La Rosa che ha rivelato: “Io di base sono una provocatrice ma non lo faccio apposta perché cerco sempre la verità e le fragilità degli altri mi emozionano. Ognuno di noi porta un fardello sulle spalle ed è bello quando si aprono e lo raccontano.” Infine anche la conduttrice Diletta Leotta, commossa, ha ringraziato la schermitrice per aver voluto condividere con lei questo suo momento toccante.