Dalle medaglie d’oro alle Olimpiadi alla nuova edizione de La Talpa. Elisa Di Francisca è tra i concorrenti di questa nuova edizione del reality show condotto da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5. La campionessa è tra i concorrenti del game reality che vede i protagonisti chiamati a collaborare tra di loro per superare e vincere delle prove fisiche e mentali indispensabili per guadagnare denaro che confluirà nel montepremi finale. Il vincitore sarà unico, visto che solo dovrà scoprire chi si nasconde dietro l’identità della talpa, ossia il concorrente chiamato dalla produzione a sabotare il lavoro di tutto il gruppo. Possibile che la talpa di questa edizione sia proprio la Di Francisca?

Alcuni dettagli fanno pensare a questa possibilità, visto che la ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto, ha un tatuaggio sul collo del piede che ricorda tantissimo il logo di questa edizione. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan del programma, visto che in passato è già capitato che il programma utilizzasse piccoli riferimenti come indizi per scoprire l’identità della Talpa.

Tatuaggio a parte, Elisa Di Francisca ha fatto la storia dello scherma italiano visto che l’ex atleta ha vinto due medaglie d’oro durante le Olimpiadi di Londra 2012 e una d’argento durante quelle di Rio 2016. Un palmares davvero unico per la campionessa che si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico anche come ballerina durante la sua esperienza nel dance show di successo “Ballando con le Stelle” da cui ne è uscita vincitrice. Una carriera straordinaria per la ex schermitrice che ha deciso di lanciarsi anche in televisione con l’appoggio di tutta la sua famiglia.

Proprio la campionessa di scherma ai microfoni della Talpa ha raccontato: “ho due bambini, due maschi, Ettore e Brando, e sono sposata. Ho scelto di partecipare a questo programma per mettermi alla prova, divertirmi e vedere un po’ come me la cavo nelle varie sfide. La mia più grande paura è di perdere chi amo.”. Infine sulla possibile o meno di essere lei o meno la talpa ha rivelato: “sono troppa vera. Il mio motto è divertimento ridere, scherzare e, perché no, conoscere persone diverse. Mi aspetto di divertirmi e ridere. Cercate di indovinare chi è la Talpa”, ha concluso rivolgendosi al pubblico”.