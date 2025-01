CHI SONO I GENITORI DI CECILIA SALA?

L’incubo dei genitori di Cecilia Sala è finito: è libera ed è tornata a casa. Elisabetta Vernoni e Renato Sala vivono il giorno più bello della loro vita dopo l’arresto della figlia, arrestata in Iran e poi tenuta in carcere dal 19 dicembre. È come se fosse nata di nuovo oggi per la coppia. Il padre della giornalista è un manager esperto nell’ambito delle banche e vanta una carriera importante nel mondo finanziario. Laureato in giurisprudenza alla Cattolica di Milano, ha rivestito diversi ruoli importanti: ad esempio, è stato senior advisor della banca JP Morgan, mentre ora è amministratore indipendente a Mps, dando il suo contributo per le nomine e le questioni retributive.

Ma Renato Sala si è distinto anche per il suo impegno sociale e filantropico, infatti figura tra i fondatori di un’associazione, la Canova Club di Milano, che comprende personalità imprenditoriali e professionali importanti per la promozione della cultura e di iniziative di solidarietà. Inoltre, si è rivelato molto attento nella gestione del caso delicato della figlia, insieme alla moglie.

COSA FANNO ELISABETTA VERNONI E RENATO SALA, GENITORI DI CECILIA

Anche la mamma della giornalista ha una importante esperienza professionale, ma in un altro ambito, quello delle risorse umane. Di origini piemontesi, si è laureata a Milano in filosofia e si è legata a Roma. Vanta una carriera importante, avendo rivestito anche lei ruoli importanti. Ad esempio, è stata direttrice delle risorse umane alla FM Logistic ed è stata responsabile dello sviluppo manageriale di Kraft.

Come il marito Renato Sala, anche Elisabetta Vernoni ha lavorato anche in ambito bancario, seppur con ruoli diversi rispetto a quelli ricoperti dal papà di Cecilia. Quindi, la mamma della giornalista ha dimostrato di saper abbinare alla visione strategica anche un’attenzione alle persone. Per quanto riguarda invece i suoi impegni al di fuori della sfera professionale, può definirsi un’attivista ambientale e nutre una passione per le questioni sociali. Dopo giorni difficili e complicati, in attesa di riabbracciare la figlia, hanno avuto la possibilità di rivederla e, infatti, non hanno nascosto tutta la loro soddisfazione per l’epilogo positivo di questa vicenda.

LA REAZIONE DEI GENITORI DI CECILIA SALA ALLA LIBERAZIONE

Finalmente possono godersi un giorno di gioia dopo 20 giorni da incubo. I genitori della giornalista si sono messi subito in viaggio in direzione Roma per raggiungere la figlia, partita da Teheran in mattinata. I genitori di Cecilia Sala hanno anche spiegato di aver avuto modo di parlarle, infatti hanno raccontato che la donna ha chiesto loro di non piangere e anticipato che al suo arrivo le avrebbero detto di essere orgogliosi di lei e ringraziato la premier Giorgia Meloni per l’impegno profuso.

La loro vita inizia oggi, ma negli ultimi giorni avevano avuto diverse sensazioni positive. Erano pronti a inviarle un pacco, poi hanno desistito perché convinti che non sarebbe stato necessario e che sarebbe tornata. La mamma di Cecilia Sala ha spiegato di essere stata chiamata dalla premier mentre era al lavoro, durante una riunione al San Raffaele di Milano. Poi ha sentito la figlia e si è messa subito in viaggio per riabbracciare la figlia.