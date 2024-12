Nuovi ingressi al Grande Fratello 2024 e il focus degli appassionati punta dritto sui concorrenti che andranno a rimpolpare il cast di questa edizione. In molti si staranno chiedendo, a tal proposito, chi è Emanuele Fiori? Classe 1996 e originario di Cagliari, è pronto a varcare la soglia della porta rossa per provare a scardinare le dinamiche già in essere nella casa più spiata d’Italia.

Per scoprire chi è Emanuele Fiori – nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 – bisogna necessariamente partire da alcuni dettagli e curiosità che riguardano la sua attività professionale. Una breve parentesi nel mondo del calcio ma la sua passione principale, nonché attività lavorativa, è la fisioterapia. Ha collaborato con il settore giovanile del Milan ma nel suo bagaglio professionale vanta altrettante collaborazioni importanti nel medesimo settore.

Emanuele Fiori, il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 ha una fidanzata?

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Emanuele Fiori, nuovo concorrente del Grande Fratello 2024? Il fisioterapista ha un fratello gemello di nome Daniele con il quale condivide non solo la professione ma anche un legame viscerale. Un rapporto quasi simbiotico testimoniato dalle numerose foto postate sui social ma è proprio dal web che arriva, inevitabile, un altro quesito: chi è la fidanzata di Emanuele Fiori? Nessuna traccia di una possibile dolce metà del nuovo concorrente del Grande Fratello 2024: un fattore non da poco dato che, entrando da single nella Casa più spiata d’Italia, chissà che non possa trovare la fidanzata proprio sotto la luce dei riflettori.