Non solo giornalista, ma anche conduttrice televisiva: Emma D’Aquino dopo il grande successo di “Amore Criminale” ha debuttato con un nuovo programma dal titolo “Sabato in Diretta” su Rai1. Una nuova sfida per la giornalista e conduttrice che si è ritrovata contro “Verissimo”, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un confronto difficilissimo anche se Emma D’Aquino ai microfoni di TvBlog ha sottolineato di non sentirsi in competizione con Verissimo. “Noi faremo il nostro e credo che Verissimo non sarà un competitor” – ha detto la giornalista conduttrice precisando – “Sabato in diretta sarà un programma diverso: non avremo in studio vip e ospiti che non siano “tecnici”. Avremo dalla criminologa alla psicologa, dall’esperto di gossip fino all’influencer, ma saranno tutti ospiti funzionali alle tematiche che affronteremo”.

“Sabato in diretta” è la nuova sfida di Rai1, un programma che è andato a sostituire “Italia Sì” di Marco Liorni che registrava ottimi ascolti e riscontro dal pubblico. “È un esperimento coraggioso per il direttore Mellone e forse anche da parte mia” – ha detto la conduttrice che sul nuovo programma ha precisato – “nel sabato pomeriggio di Rai 1 non c’è mai stato un rotocalco con la cronaca e l’attualità”.

Chi è Emma D’Aquino e vita privata

Classe 1966, Emma D’Aquino è nata a Catania e proprio nella sua città natale ha cominciato a muovere i primi passi come cronista e giornalista. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, a soli 30 anni arriva in Rai come inviata di Porta a Porta di Bruno Vespa occupandosi di cronaca nera. Tra i casi più importanti: il processo del delitto di Via Poma e il delitto di Cogne. Successivamente arriva dietro la scrivania del Tg2 e dopo poco al Tg1. Dal 2015 debutta come conduttrice ed opinionista partecipando a diversi programmi tra cui Ballando con le Stelle. Nel 2018 viene chiamata come ospite al Festival di Sanremo e nel 2022 è alla guida del programma “Amore Criminale”.

Per quanto concerne la vita privata di Emma D’Aquino tutto tace. La vita privata della giornalista e conduttrice sembra essere avvolta nel mistero, visto che non è dato sapere se ha un marito né tantomeno dei figli. Del resto lei non ha mai parlato della sua sfera intima né in tv né durante le interviste. L’unica cosa che sappiamo è la presenza di un nipote a cui è legatissima!