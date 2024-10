Endless Love anticipazioni turche: Ozan non è stato ucciso da Zeynep ma da Asu!

La morte di Ozan ad Endless Love ha sconvolto tutti perché è stata violenta e inaspettata. Il giovane dopo aver visto delle foto compromettenti della moglie Zeynep con Emir ha tentato il suicidio impiccandosi ma per fortuna era stato salvato in tempo e portato in ospedale dove però, poco dopo era stato raggiunto proprio da Zeynep che, per evitare che scoppiasse uno scandolo lo ha soffocato con un cuscino. Ad inchiodare la giovane Soydere, inoltre, sono state anche le telecamere di sorveglianza. Le cose sono davvero andate così o la verità è molto più complessa?

Chi ha ucciso davvero Ozan, Zeynep o qualcun altro? Da Endless Love anticipazioni turche si apprende che la realtà è molto più complessa di come appare e verrà fuori un’agghiacciante retroscena. Andando con ordine nelle prossime puntate Emir rivelerà a Nihan che è stata Zeynep ad uccidere il suo gemello Ozan, la pittrice andrà su tutte le furie e tenterà di strangolare la ragazza. Quando la verità verrà fuori per evitare che la sorella vada in carcere Tarik si sacrificherà e si assumerà le colpe dell’omicidio. Tuttavia le telecamere dell’ospedale dimostreranno che la verità è un’altra, la colpevole dell’omicidio è Asu.

Anticipazioni Endless Love prossime puntate: perché Asu ha ucciso Ozan?

Da Endless Love anticipazioni turche si scopre che si vedrà un uomo entrare nella stanza di Ozan mentre si trovava in ospedale avvicinarsi al suo letto ed iniettargli del veleno causando la morte del giovane. Nonostante anche lei stessa fosse convinta di essere un’assassina, quindi, si scoprirà che non è stata Zeynep ad uccidere Ozan ma un killer assodato da Asu. Perché Asu ha ucciso Ozan? Il motivo è tanto semplice quando agghiacciante, consapevole che il suo Kemal era da sempre innamorato di Nihan ha deciso di punirlo facendo del male alla persona più importante per lui, Nihan uccidendone il fratello gemello. Le anticipazioni svelano che i colpi di scena non sono finiti qui. La verità difficilmente verrà a galla per Asu potrà contare sul valido aiuto del fratello Emir.