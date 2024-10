Endless Love anticipazioni turche: Zeynep ha ucciso davvero Ozan? Cosa c’è dietro

Proseguono le puntate della dizi turca dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10 circa ed il venerdì in prima serata su Canale5, anche se a partire dalla prossima settimana andrà in onda il giovedì sera. E mentre dagli spoiler si scopre che nelle puntate della prossima settimana Zeynep verrà smascherata, in quanto verrà fuori la sua relazione con Emir e ciò le causerà non pochi problemi, più avanti nelle trame verrà fuori un altro segreto che la giovane Soydere nasconde, ancora più macabro e scandaloso, è stata lei che ha ucciso Ozan dopo che quest’ultimo, a causa di alcune foto inviategli in carcere, ha scoperto della relazione tra la moglie con Emir.

Non sembrano esserci dubbi, grazie anche dei video di sicurezza, su chi ha ucciso Ozan: è stata la moglie Zeynep. Ma la verità è davvero questa? O c’è dell’altro? La dizi turca ha abituato il suo pubblico ai colpi di scena e prossimamente potrebbe essercene uno clamoroso. Da Endless Love anticipazioni turche, infatti, si scopre che potrebbe esserci dell’altro e che addirittura la sorella di Kemal non sia la principale colpevole. Facendo un passo indietro Zeynep pur essendo da sempre innamorata di Emir è stata costretta a sposare il gemello di Nihan. Nel corso delle puntate, però, la situazione è precipitata e Ozan si è trovato invischiato in qualcosa più grande di lui.

Anticipazioni Endless Love prossime puntate: cosa c’è dietro la morte di Ozan

In carcere ad Ozan sono state fatte recapitare delle foto di Zeynep in cui appare in atteggiamenti inequivocabili insieme ad Emir. Sconvolto il ragazzo aveva tentato di togliersi la vita impiccandosi ma miracolosamente era stato salvato dagli agenti. A questo punto, però, Zeynep si recata in ospedale e lo ha soffocato un cuscino. Dunque sembrano non esserci dubbi sul fatto che Zeynep ha ucciso Ozan. Tuttavia da Endless Love anticipazioni turche delle prossime puntate si scopre che la verità potrebbe essere ben diversa. E se fosse tutto molto più complicato di come appare? Non è escluso, infatti, che più avanti potrebbe venire fuori qualcosa di clamoroso. Nelle prossime puntate, tuttavia, la giovane sarà talmente in crisi da tentare il suicidio impiccandosi…