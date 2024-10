Elena Santarelli, chi è e carriera: i primi passi nella moda, poi la tv e il cinema

Elena Santarelli è una delle più celebri showgirl del panorama televisivo italiano, vanta una ricca carriera alle sue spalle e ha al suo fianco una famiglia molto unita. Nata a Latina, classe 1981, ha debuttato come modella muovendo i suoi primi passi nel mondo delle passerelle, ma la grande popolarità arriva nel 2004-05 quando viene ingaggiata da Amadeus in qualità di valletta de L’eredità; l’anno successivo ha inoltre partecipato alla terza edizione de L’Isola dei Famosi.

Non solo showgirl ma anche conduttrice quando, nel 2007, affianca Enrico Bertolino al timone del programma Glob – L’osceno del villaggio su Rai 3, per poi essere chiamata da Alfonso Signorini nel 2010 in veste di primadonna del format Kalispéra. In televisione ha anche vestito i panni di opinionista nel 2018 nel programma di Rai1 condotto da Marco Liorni Italia Sì. Elena Santarelli ha avuto anche esperienze da attrice, debuttando al cinema nel 2006 in Vita Smeralda di Jerry Calà e, più di recente, recitando nel film di Fausto Brizzi Se mi vuoi bene del 2019.

Elena Santarelli, il marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta Lucia

Dal 2006 Elena Santarelli condivide un amore romantico e riservato con l’ex calciatore Bernardo Corradi: la coppia è convolata a nozze nel 2014 e, dalla loro storia, sono nati i figli Giacomo e Greta Lucia. Nel 2017 il primogenito è stato colpito da un tumore cerebrale che ha coinvolto l’intera famiglia in una dura lotta contro la malattia, fortunatamente sconfitta; dopo aver vissuto gli anni più bui della sua vita, stretta al fianco del piccolo Giacomo, la showgirl ha pubblicato nel 2019 il libro Una mamma lo sa, in cui ha ripercorso la lotta contro il cancro del figlio con coraggio e il suo immenso amore materno.

Una famiglia unita e un amore, quello per il marito Bernardo Corradi, sempre più forte. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi lo scorso giugno, nell’anno in cui la coppia celebra 10 anni di matrimonio, la showgirl ha confessato: “Bernardo è empatico ed è cresciuto con il valore della famiglia e dell’amore, i nostri figli a casa respirano amore e rispetto, vedono il loro papà comportarsi in maniera corretta con la loro mamma, sono i gesti che fanno la differenza soprattutto oggi con il dilagare di una violenza folle contro le donne. Io auguro a mia figlia di trovare un ‘Bernardo’ e a mio figlio Jack una ‘Elena’ per la vita“.