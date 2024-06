Erika D’Amico e Carlotta, storia di mamma e figlia a Io Canto Family/ “Col papà è finita, oggi amo Manuela”

La storia di Carlotta e sua mamma Erika D’Amico a Io Canto Family 2024

Carlotta e mamma Erika D’Amico sono una delle coppie più amate di Io Canto Family 2024. Il pubblico, oltre ad apprezzare le loro voci, si è affezionato alla loro storia che è quella di una madre e una figlia cresciute insieme. Erika, infatti, ha avuto Carlotta quando aveva soltanto 17 anni. La loro è stata una vita sicuramente non priva di imprevisti e di difficoltà, visto che quando è nata Carlotta Erika era ancora minorenne.

Erika D’Amico ha raccontato che la storia col papà di Carlotta è finita poco dopo la nascita della bambina: “Ci siamo lasciati quando Carlotta era piccolina. Non è stato facile, ma sta crescendo bene. Ed è felice così”, ha raccontato la concorrente di Io Canto Family. Nella vita di Erika D’Amico l’amore però non manca. La donna ha raccontato di essere oggi innamorata di una donna: “Due anni fa ho incontrato Manuela. Con le facciamo tante cose insieme. Io sono tanto felice di vivere insieme a loro”.

Erika D’Amico, la fine della storia col papà di Carlotta: “Oggi amo Manuela”

Erika e sua figlia Carlotta fanno dunque parte di una famiglia allargata e serena, oltre che felice. Cosa che la stessa bambina non ha mancato di dimostrare, commuovendosi spesso per la sua mamma e per l’affetto che le lega. Nel corso della finale di Io Canto Family 2024, mamma Erika ha parlato del percorso fatto con la figlia, spiegando che è stato molto importante e ha fatto crescere entrambe: “Per noi è un sogno, mi sono emozionata molto cantando la canzone Mariposa, perché rispecchia molto la mia vita, quello che ho vissuto con Carlotta”. Chissà che questo percorso a Io Canto Family non si concluda con la vittoria.











