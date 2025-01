Come sempre, puntualissima alle 20:30 la Dea Bendata ci consegnerà una nuova serie di numeri vincenti del Million Day grazie ai quali potremo dire definitivamente archiviata questa giornata di concorsi ed estrazioni che – oltre al primo milionario appuntamento con questo gioco che si è tenuto alle ore 13 – ci ha regalato anche il ricco sorteggio settimanale del SiVinceTutto Superenalotto: tra qualche minuto (insomma) potremo scoprire la nuovissima cinquina vincente, ma prima di arrivarci manca ancora un po’ di tempo che potrete sempre sfruttare per piazzare nell’arco di pochi minuti una nuova giocata che potrebbe rivelarsi proprio quella che vi porterà in tasca quell’ambitissimo bottino da un milione di euro che ogni giocatore del Million Day sogna di aggiudicarsi almeno una volta nella vita!

Ipotizzando che – tempo permettendo – vogliate giocare ancora una qualche schedina per l’estrazione serale del Million Day possiamo dilettarci in un piccolo viaggio nella statistica che potrebbe nascondere degli ottimi consigli per i numeri con cui compilare la vostra nuova schedina: stando ai dati riportati sul sito ufficiale del gioco, possiamo dirvi che a livello assoluto (ovvero considerando tutti i tantissimi concorsi che si sono tenuti dal 2018 a questa parte) il 48 e il 2 sono i numeri più sfortunati che si siano mai visti, seguiti nella topo five anche dal 7, dall’11 e dal 26.

Similmente, per quanto riguarda i numeri che nell’ultimo anno hanno segnato il maggior numero di assenze nei sorteggi del Million Day sono il 38 e il 9 ad occupare il primissimo posto della classifica con 43 assenze segnate da entrambi, a loro volta seguiti dalla coppia 34-26 che non vediamo ormai da ben 35 sorteggi consecutivi e – infine – dal 2; mentre se vogliamo soffermarci sull’estrazione ‘Extra’ del Million Day a guidare la classifica è il numero 16, seguito dal 33, dal 7 e dalla coppia 46-10 che viaggia in coppia.

