Sarà quello di oggi il giorno giusto per accogliere un nuovo milionario del Million Day? Oggi è in programma una nuova estrazione, anzi sono due come sempre, perché ormai da tempo questo gioco si è “sdoppiato”, non solo tramite la sua opzione di gioco Extra MillionDay, ma anche a livello di concorsi giornalieri. Infatti, si parte dai numeri vincenti delle ore 13, poi ci ritroveremo stasera nella speranza che ad arricchire la cena sia la dea bendata con una bella vincita. Ma restiamo focalizzati sul pranzo, che può regalarci delle belle sorprese con la nuova cinquina fortunata, peraltro con una semplice giocata. Avete optato per quella singola scegliendo 5 numeri al costo di un euro? Forse siete tra coloro che mettono in ballo più giocate singole, quindi potreste aver puntato sulla giocata plurima. C’è anche chi si diverte con quella sistemistica, per la quale bisogna scegliere tra sistema ridotto e integrale per sviluppare una parte o tutte le possibili giocate singole, con i costi che ovviamente cambiano.

Per ora sono 310 le vincite milionarie che sono state collezionate da quando è stato lanciato il Million Day, che ci fornisce interessanti statistiche sul tema per quanto riguarda il mese di settembre. Si tratta di un bilancio che ci chiarisce l’impatto che può avere questo gioco sulla vita dei suoi appassionati. Ci sono state quasi 1.500 vincite, cinque sono state da un milione di euro. Per la precisione sono state 1.413 in totale a settembre. Dall’analisi delle giocate è emerso che quelle all’ora di pranzo sono risultate inferiori rispetto a quelle serali. Le tre regioni più fortunate sono state Campania con 232 vincite, Lombardia a quota 168 e sull’ultimo gradino del podio la Sicilia con i suoi 148 premi conquistati. Vanno poi aggiunte le vincite online, che sono state 63 il mese scorso. Tenendo però conto solo delle vincite milionaria, il podio cambia e vede al primo posto la Calabria, seguita dalla Campania, mentre al terzo c’è l’Emilia Romagna.

