L’estrazione del Million Day, che ci fa compagnia ogni giorno ormai dal 2018, riuscirà a regalare nella giornata di oggi la vittoria massima da un milione di euro? Sono tante, ogni giorno, le vittorie al concorso, anche se quella più ambita, quella da un milione di euro, non arriva certamente ogni giorno; le probabilità ci dicono che ovviamente non è semplicissimo agguantare la maxi vincita ma nonostante i numeri e la matematica, i fatti ci raccontano altro. La vittoria da un milione di euro infatti, pur non essendo ovviamente quotidiana, arriva molto spesso: basti pensare che nel solo mese di ottobre sono state ben cinque le maxi vincite, dunque un numero veramente molto alto che ci fa ben sperare anche in vista di novembre. Chissà se il mese in corso riuscirà a bissare la grande fortuna che i giocatori hanno avuto ad ottobre! L’ultima grande vittoria è arrivata il 28 ottobre, a Barletta: il vincitore è stato fortunato come i quattro che prima di lui erano riusciti a portare a casa la cifra a sei zeri ad Alfonsine, Gioiosa Ionica, Leggiuno e Grandate.

Million Day, i numeri vincenti di oggi 6 novembre 2024/ Le cinquine delle ore 13.00

I giocatori, per prendere parte al concorso fortunato di oggi, così come tutti gli altri giorni, devono scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi in un range che va dal numero 1 fino al 55. Avranno poi la possibilità di decidere se effettuare una giocata semplice, con una sola cinquina, una plurima, con più cinquine nella stessa schedina o ancora una sistemistica che prevede appunto la giocata di un sistema che può essere integrale o ridotto. Inoltre, si potrà decidere se giocare o meno al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece in palio mette fino a 100.000 euro al costo di un altro euro.

Estrazione Million Day numeri vincenti/ Scopri le cinquine delle 20.30 del 5 novembre 2024

MILLION DAY: ALLA SCOPERTA DEI NUMERI VINCENTI DELLE 20.30

Million Day: 4 – 18 – 19 – 41 – 52

Extra Million Day: 20 – 32 – 33 – 43 – 47