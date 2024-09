Come accade ogni giorno dal 2018, anche oggi siamo pronti per andare a scoprire quelli che sono i numeri vincenti per il concorso quotidiano del Million Day, che mette in palio quotidianamente un milione di euro per ogni estrazione. Sono infatti due gli appuntamenti quotidiani, che permettono ai giocatori di puntare un solo euro sui propri numeri preferiti – cinque compresi tra l’uno e 55 – nella speranza di portare a casa il massimo in palio ovvero un milione di euro. Nei due appuntamenti di ogni giorno, la speranza di ciascun giocatore è certamente quella di ottenere il massimo in palio, che, come abbiamo detto corrisponde ad una cifra molto alta con sei zeri. Un milione di euro cambierebbe la vita a tantissime persone, forse quasi a tutti: è per questo che tante persone ogni giorno decidono di giocare, puntando un solo euro, sul Million Day.

Million Day, i numeri vincenti di oggi, 29 settembre 2024/ Le cinquine fortunate di oggi alle 13

Il concorso è infatti molto semplice, ha poche regole ma allo stesso tempo mette in palio dei premi interessanti. Inoltre, un altro punto a favore del gioco è che non va mai in vacanza: i giocatori possono concorrere ogni giorno, anche la domenica, come quella di oggi. Tra giorni segnati in rosso sul calendario, ricordiamo che al Million si può giocare anche a Natale, primo dell’anno o ancora Pasqua: dunque non ci sono feste che tengano e che impediscano agli italiani di puntare un euro sulle proprie cinquine, sperando che corrispondano a quelle vincenti. Anche oggi nelle tue estrazioni quotidiane, in tanti hanno deciso di sfidare la sorte nella speranza di portare a casa dei premi importanti: dopo aver visto quello che è accaduto alle 13:00, non ci resta far altro che andare a vedere quelli che sono i numeri vincenti della seconda estrazione giornaliera, quella delle 20 e 30.

Million Day, le estrazione di oggi/ I numeri vincenti del 28 settembre alle ore 20.30

MILLION DAY: ANDIAMO A VEDERE I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

Million Day –

Extra Million Day –