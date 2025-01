Si riapre la sempre entusiasmante caccia al jackpot milionario dell’Eurojackpot che proprio oggi – ovviamente martedì 28 gennaio 2025 – tornerà ad essere protagonista della primissima estrazione settimanale di questo gioco europeo che si ripeterà anche nella giornata di venerdì dandovi una seconda occasione per cercare di portarvi a casa l’ambitissimo bottino o anche uno dei tanti altri premi in palio: come sempre l’appuntamento con l’Eurojackpot si terrà puntualissimo alle ore 20 con un’estrazione unica nel suo genere che si terrà dalla sala estrattiva di Helsinki e varrà per tutti gli aspiranti milionari – tra cui ovviamente anche voi, carissimi lettori – che hanno piazzato una qualsiasi scommessa nel corso della giornata di oggi!

TUTTI I PREMI IN PALIO NELL’EUROJACKPOT: QUANTO VALGONO IL JACKPOT E LE ALTRE 11 CATEGORIE VINCENTI

Dato che ormai l’abbiamo citato e vi avremo certamente messo la pulce nell’orecchio, vi ricordiamo che nel concorso odierno il jackpot dell’Eurojackpot è arrivato a valere la bellezza di 42 milioni di euro tondi che vi spetteranno – è sempre bene precisarlo – nel caso in cui riusciate ad indovinare l’intera sequenza di numeri vincenti (tra la cinquina classica e la coppia di Euronumeri) che verranno scelti ed annunciati in serata; ma in realtà di premi in palio ce ne sono in totale – includendo nel computo anche il jackpot – dodici, riservati a chiunque tra voi carissimi giocatori riesca ad indovinare almeno tre numeri tra quelli estratti.

Parlando di cifre – e riferendoci al concorso di venerdì 24 gennaio 2025 – possiamo dirvi che in quest’ultima categoria di premi (che includono le combinazioni 2+1, 1+2 e 3+0) potreste portarvi a casa una cifra compresa tra i 9 e i 20 euro; mentre man mano che si andrà crescendo il valore del premio – ovviamente – crescerà, al punto che venerdì scorso con 5+1 numeri indovinati tre differenti giocatori (tra i quali purtroppo nessun italiano) si sono portati a casa più di 666mila euro l’uno, ben accompagnati da quagli altri 9 vincitori che con i punti 5+0 se ne sono aggiudicati 125mila!