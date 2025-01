EUROJACKPOT TORNA CON 34 MILIONI PER IL 5+2

Continua spedita le milionaria crescita del jackpot protagonista – verrebbe da dire indiscusso – dell’Eurojackpot che nell’estrazione di questa sera metterà in palio la bellezza di 34 milioni di euro; il tutto sempre fremo restando che in realtà, con questo gioco si può arrivare a vette ben più alte, cioè di 120 milioni, ma l’obiettivo è sempre quello di ottenere il premio il prima possibile, di conseguenza se ci fosse oggi un 5+2, allora si ripartirebbe da 10 milioni di euro, perché si tratta di un gioco che garantisce un primo premio sempre milionario.

Non a caso parliamo di primo, visto che le categorie di vincita sono 12, alcune delle quali possono comunque farvi arricchire. Lo dimostra quanto accaduto nell’ultima estrazione, con il 5+1 che è stato centrato in Germania e ha fornito una vincita di 1,3 milioni di euro circa; ma possiamo dire per certo che sicuramente han gioito anche coloro – in totale sette persone – che hanno centrato l’intera cinquina principale e nessuno degli ‘Euroumeri’ aggiudicandosi l’ottima cifra di oltre 109mila euro. In questo caso, non siamo in grado di dirvi se la dea bendata abbia baciato qualche italiano.

QUALI SONO LE STATISTICHE EUROJACKPOT: DAI FREQUENTI AI RITARDATARI

L’albo d’oro dell’Italia ci mostra che l’Eurojackpot è stato centrato quattro volte, ben più numerosa è la platea dei fortunati per quanto riguarda coloro che hanno realizzato il 5+0, visto che sono state 91 finora le schedine risultate fortunate. Sono 6, invece, le vincite per quanto riguarda la seconda categoria di vincita, il 5+1 che ha comunque cambiato la vita dei fortunati possessori di tale giocate.

Anche questo gioco ci offre delle statistiche interessanti che si possono consultare in vista del nuovo appuntamento con la fortuna: dati che – di per sé – non significano un granché dato che non influenza in alcun modo i sorteggi completamente casuali, ma che a molti tornano utili per un semplice (e comprensibile) curiosità o per cercare di forzare la sorte a loro favore. Partiamo dai numeri frequenti, con la cinquina formata da 49 (con 94 frequenze), 20 (93 frequenze), 34 (90 frequenze), 16 (89 frequenze) e 30 (88 frequenze), mentre per quanto riguarda gli Euronumeri, si tratta di 3 e 5, che hanno accumulato rispettivamente 166 e 165 frequenze.

