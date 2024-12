Superante le ore 20 in punto anche in questa serata di venerdì 27 dicembre 2024 è arrivato il momento di scoprire i penultimi cinque numeri vincenti dell’Eurojackpot dell’anno in attesa del prossimo – e conclusivo – sorteggio del 31 dicembre: mano (dunque) alle schedine che avete giocato nel corso del pomeriggio e della serata per confrontarle immediatamente con i 5+2 numeri estratti della Dea Bendata e scoprire immediatamente il valore dell’eventuale premio che potreste esservi aggiudicati!

Sperando che sia un’informazione che possa servirvi, in caso di vittoria vi ricordiamo che per tutti i bottini inferiori ai 10mila e 500 euro vi basterà tornare nella ricevitoria Sisal in cui avete piazzato le scommesse; mentre (ed è ovviamente una speranza!) se superaste quella cifra dovrete per forza andare in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo con la schedina vincente per portarvi a casa il bottino! Detto questo, eccovi tutti in numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot, accompagnati dal nostro augurio di buona fortuna e dalla speranza che riusciate a portarvi a casa il jackpot milionario!

EuroJackpot n.104 del 27/12/2024

Combinazione vincente

27 – 9 – 37 – 1 – 25

Euronumeri

6 – 8

È tornato a colpire – lo scorso martedì 24 dicembre 2024 – con i suoi ricchissimi premi il partecipatissimo Eurojackpot che proprio oggi ci donerà una nuova attesissima estrazione nella quale (speriamo!) potrebbe uscire il suo sempre ambito jackpot milionario che da diverse settimane è latitante e non si fa vedere nell’elenco dei premi assegnati: partendo proprio da qui (mentre restiamo ovviamente in attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi e i conseguenti premi che potrebbero finire proprio nelle tasche di qualcuno tra voi, carissimi lettori), la prima cosa che ci preme dirvi sull’Eurojackpot è che oggi il jackpot in palio vale la bellezza di 35 milioni di euro, di poco superiori al minimo – pari a 10 milioni – e distante dal massimo – questo fissato a 120 milioni -, ma comunque in grado di donarvi non poche soddisfazioni!

TORNA L’EUROJACKPOT: I PREMI PIÙ ALTI DELLO SCORSO MARTEDÌ E TUTTE LE REGOLE PER PORTARSELI A CASA

Dato che dai premi siamo partiti, qui vorremmo restare continuando a parlarvi dell’Eurojackpot per tornare con la mente allo scorso (ricchissimo!) martedì che in occasione della Vigilia di Natale ha donato complessivamente 10,5 milioni di euro in più di 653mila differenti premi: tra questi vale certamente la pena partire dal dirvi che i più alti – corrispondenti alle combinazioni da 5+1 numeri vincenti, ad un passo dal jackpot – sono stati in totale sette dal valore di 236mila e 310 euro; seguiti nella top 3 da altri 13 bottini da quasi 72mila euro e da ulteriori 33 da più di 4mila corrispondenti – ovviamente – ai punti da 5+0 e 4+2.

Ma cosa si deve fare per partecipare (ed ovviamente vincere, ma questo è certamente più complesso) all’Eurojackpot? La risposta è semplicissima perché anche se si tratta di un gioco europeo che si tiene in 18 differenti paesi, vi basterà andare come per qualsiasi altro gioco in una qualsiasi ricevitoria Sisal per poi chiedere di compilare l’apposita schedina con una prima cinquina di numeri e una successiva coppia (in totale, insomma, sette numeri ma divisi in due differenti combinazioni); attendendo infine le ore 20 in punto per confrontare la vostra scommessa con i numeri scelti dalla Dea Bendata e scoprire l’eventuale premio che potreste esservi aggiudicati!