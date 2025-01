Bellissima e molto corteggiata da tantissimi uomini, la showgirl e attrice Lory Del Santo ha avuto nel corso della sua vita tanti uomini famosi e potenti. Gli ex fidanzati di Lory Del Santo sono infatti tanti e soprattutto particolarmente conosciuti e apprezzati. La Del Santo è stata a lungo protagonista delle cronache rosa per via di tante relazioni più o meno note, come ad esempio quella che avrebbe avuto con un ricco uomo d’affari saudita, Adnan Khashoggi. A raccontarlo fu proprio Lory Del Santo, che spiegò di aver ricevuto in dono da lui un rubino, durante la visita in un suo panfilo. Ebbe poi una relazione con Eric Clapton, storico chitarrista, con il quale rimase per alcuni anni e mise al mondo un figlio, Conor, poi tragicamente scomparso a soli cinque anni, a New York, dove si trovava proprio per incontrare il papà.

Lory Del Santo, chi sono i genitori Antonio e Clorilda / Una morte prematura e tanta sofferenza in famiglia

Dopo la fine della relazione con Eric, Lory Del Santo iniziò una nuova storia con un imprenditore milanese, Silvio Sardi, dal quale ebbe un altro figlio, Devin: il loro rapporto, come raccontato proprio dalla showgirl, non durò per via del carattere burrascoso e violento del compagno, che dunque lasciò. Dopo la fine di questa storia d’amore, Lory Del Santo ebbe un terzo figlio, Loren: questo terzo bambino è nato da un uomo mai reso noto dall’attrice, che non ne ha mai rivelato l’identità. Sempre negli anni Novanta, per Lory ci fu un’altra storia d’amore con il tennista Richard Krajicek, dal quale ebbe un altro bambino, nato prematuro e morto a causa di un’infezione. Non rientra tra gli ex fidanzati di Lory Del Santo Marco Cucolo, tutt’ora al suo fianco: noto nel mondo della moda e dopo l’inizio della relazione, anche della tv, sta con l’attrice dal 2015. I due hanno preso parte insieme ad alcuni programmi televisivi. Lory Del Santo, nonostante le tante storie d’amore, non si è mai sposata.

Oroscopo weekend Paolo Fox, 11 e 12 gennaio 2025/ Grande energia per l'Ariete: tutte le previsioni

Ex fidanzati di Lory Del Santo: il flirt con Gianni Agnelli e George Harrison

Lory Del Santo ha recentemente raccontato che gli uomini di fronte a lei, spesso non riuscivano ad “andare a centro”. “Per molti è meglio che io non parli di loro, non farebbero bella figura. Con me si bloccavano tutti, si emozionavano prima del previsto. È successo con tantissimi” ha rivelato la showgirl. Lei, donna bellissima e sensuale, ha spesso provocato una sorta di timore reverenziale in tanti uomini. Non solo ex fidanzati di Lory Del Santo: la showgirl ha avuto anche flirt con uomini importanti, come con lo storico chitarrista dei Beatles George Harrison, durato però solo pochi giorni: “È rimasto così, un flirt bellissimo e quasi irreale” ha raccontato. Anche Gianni Agnelli la corteggiò, come raccontato da lei.