Exit poll ballottaggio elezioni Comunali 2021/ Risultati, sondaggi, proiezioni

CI SARANNO GLI EXIT POLL BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2021?

In vista degli imminenti risultati del turno di ballottaggio alle Elezioni Comunali 2021, una domanda sorge spontanea tra gli analisti e i semplici elettori che attendono di sapere quale sarà il sindaco e i consiglieri eletti nel proprio Comune. Quando arrivano i risultati e soprattutto in che modalità?

Risultati ballottaggio Roma diretta Elezioni 2021/ Exit poll Gualtieri sindaco 59-63%

Ebbene, rispetto al primo turno le modalità al ballottaggio potrebbero variare considerevolmente: innanzitutto, non è tradizione presentare exit poll alla chiusura dei seggi per il secondo turno, anche se non è escluso che qualcosa possa essere condotto specie nelle città più importanti al voto, ovvero Roma e Torino in questa tornata di Comunali 2021. Lo spoglio delle schede andrà ovviamente molto più rapidamente essendoci solo due opzioni di voto e con le preferenze che non vi sono (valgono quelle del primo turno, ndr): si procederà dunque con proiezioni e dati reali fin da subito, con l’arrivo dei primi risultati che potrebbe già avvenire nel pomeriggio di lunedì, al più tardi nella serata.

Risultati ballottaggio Torino diretta elezioni 2021/ Exit poll: Lo Russo al 58%

INFO SONDAGGI BALLOTTAGGIO E SILENZIO ELETTORALE

In attesa dunque di capire se vi saranno exit poll che “anticipino” i dati reali di lì a poche ore, un capitolo a parte merita la situazione dei sondaggi sul ballottaggio: come noto, tanto nei giorni prima del voto il 3-4 ottobre, quanto per il ballottaggio del 17-18, la legge sul silenzio elettorale impone il “blackout” dei sondaggi fin da 20 giorni prima della tornata elettorale. Questo però non toglie – come avvenuto già al primo turno due settimane fa – che i principali istituti di sondaggi nazionali possano pubblicare alla chiusura dei seggi delle ore 15 rilevazioni condotte precedentemente ma a quel punto legittimate ad essere pubblicate. E allora con Tecné su Mediaset, Opinio sulla Rai, Swg per La7 e YouTrend-Quorum su Sky qualche informazione in merito ai sondaggi ballottaggio sulle Elezioni Comunali 2021 su chi vincerà potrebbe sì arrivare. A quel punto, a stretto giro, i primi dati reali inizieranno a dare conferme o smentite in merito alle rilevazioni testé condotte.

LEGGI ANCHE:

CASERTA RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI 2021/ Diretta affluenza: Marino vs Zinzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA