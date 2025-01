FABIANA PICCIONI MORTA PER OVERDOSE E POI DATA ALLE FIAMME

È giallo sulla morte di Fabiana Piccioni, 46enne trovata senza vita e parzialmente carbonizzata nelle campagne di Giulianova (Teramo) nella giornata di giovedì. Non aveva addosso vestiti ed è stata riconosciuta dal fratello grazie a un tatuaggio. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa il 4 gennaio, ma era da due giorni che non dava sue notizie. Ora teme che qualcuno le abbia fatto del male, infatti ha indicato una persona su cui nutrono sospetti. Ma un primo esame sul corpo della donna non ha mostrato segni di violenza, poi sono arrivati i primi risultati dell’autopsia, da cui è emerso che è morta per un arresto cardiaco.

Liliana Resinovich, quando arriveranno i risultati dell'autopsia/ La famiglia non ha dubbi: "È stata uccisa"

Quindi, non è stata vittima di una morte violenza, non sono emersi segni di aggressione fisica. D’altra parte, non sono state riscontrate nei polmoni tracce di fumo, quindi era morta quando è stato dato fuoco al suo corpo. L’altro elemento evidenziato da Quarto Grado riguarda le cause della morte, riconducibile a un mix di sostanze stupefacenti. Quindi, qualcuno ha bruciato il suo corpo. Chi è stato? Perché non l’ha soccorsa e ha deciso di bruciarne il cadavere dopo il decesso?

Pierina Paganelli, furto cassaforte legato al delitto?/ Nuovo giallo, mentre Dassilva... (10 gennaio 2025)

IL GIALLO DI GIULIANOVA: LA FAMIGLIA PUNTA IL DITO SU UN UOMO

Sono alcune delle domande che si pone la famiglia di Fabiana Piccioni, che nutre già dei sospetti. Infatti, la mamma della 46enne si è recata in procura a Teramo per fare il nome dell’uomo con cui la figlia aveva una frequentazione. Peraltro, il giorno della denuncia della scomparsa si era presentata da lui per chiedere informazioni sulla figlia e, stando a quanto riportato da Quarto Grado, sarebbe stata cacciata in malo modo.

Le indagini, quindi, si focalizzano sull’identificazione della persona che ha occultato il cadavere della donna che, rivela il programma, sarebbe morta in seguito al consumo di cocaina e oppiacei. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita della donna, anche per questo ha ascoltato i familiari, la cui testimonianza potrebbe essere cruciale, visto che hanno già indicato un uomo con cui Fabiana Piccioni avrebbe trascorso la notte di San Silvestro e che negli ultimi tempi frequentava.

Baronessa Rotschild/ La figlia di Gabriella Guerin: “E' stata uccisa, non è stato un incidente”